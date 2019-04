Rupert Everett: “En el cine no me dan buenos papeles”

Tras estar tres años alejado del cine, Rupert Everett estrena este viernes La Importancia de Llamarse Oscar Wilde en toda España, su primer trabajo como director en el que también interpreta al escritor irlandés. El actor inglés, que ganó fama por encarnar al amigo de Julia Roberts en La Boda de mi Mejor Amigo, no había vuelto a aparecer en una película desde El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares(Tim Burton, 2016). “La industria del cine no me da buenos papeles, así que decidí crearme este papel yo” se sincera Everett durante una entrevista telefónica con EL PAÍS.

La Importancia de Llamarse Oscar Wilde es la cuarta película biográfica sobre el escritor, pero mientras que la mayoría retratan los primeros años y el apogeo de la obra de Wilde, la película de Everett narra los tres años previos a su muerte, después de salir de la prisión de Reading en la que había estado condenado a dos años de trabajos forzados por sodomía e indecencia. “Quería explorar terreno virgen, apenas se ha hablado de sus últimos años y, para mí, fueron muy importantes”, argumenta Everett, que afirma sentirse honrado de interpretar al “primer hombre abiertamente homosexual” en la gran pantalla. En el elenco, Everett se ha rodeado de actores como Colin Morgan, Tom Wilkinson y su ya recurrente compañero Colin Firth con quién ya compartió pantalla en la adaptación de La Importancia de Llamarse Ernesto. “Colin es encantador y muy responsable, de no haber sido por él esta película no existiría” enuncia.

El film, pese a estar fuera de competición, es uno de los títulos que encabezaban esta edición del BCN Film Fest e iba a contar, inicialmente, con la presencia del propio Everett, aunque al final ha cancelado su asistencia por interferencias con su calendario de rodaje. El intérprete inició este proyecto hace ya diez años, y asegura que lo más difícil no fue tirar adelante la película él sólo, sino conseguir la financiación para llevarlo a cabo: “Durante años tuve la sensación de que por cada paso que daba, reculaba dos”. La película se estrenó el miércoles pasado en los cines Verdi. En el marco del festival hoy podrán verse también Nacido rey, de Agustín Villaronga, que el sábado el propio director comentará en un coloquio. Del mismo modo que el actor Jeremy Irons hará tras el documental Pintores y reyes del Prado el sábado a las 22 horas.