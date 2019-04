El político socialista viral gracias a su pizarra y a los neandertales de Suárez Illana

Abogado penalista y político heterodoxo, Manolo Mata siempre ha tenido un piquito de oro. El cabeza de lista socialista por Valencia en las elecciones autonómicas, baqueteado en juicios y reuniones interminables, lo ha puesto ahora al servicio de las redes sociales y ha logrado que sus lecciones en la pizarra de su despacho se conviertan en un fenómeno viral. Son decenas de miles las reproducciones de sus vídeos (y de sus mensajes) en Twitter, que también son compartidos en otras redes. Hasta el punto de que un conocido empresario le ha encargado una de sus lecciones para comprender el cambio del sistema de financiación autonómico que penaliza a los valencianos o la “masiva rebaja fiscal” que impulsa el PP y Ciudadanos.

“Era una broma, eh, porque no acepto encargos”, comenta Mata con humor, una de las claves del éxito de sus mensajes. “Dicen que soy un influencer”, añade en el mismo tono, “pero la verdad es que me sorprende la gran cantidad de gente, y muchos sin ser del partido, que me dice algo sobre lo que hacemos en esa pizarra”, dice el portavoz parlamentario de 59 años, mientras señala una pizarra de las de toda la vida. “O en ese mapa”, agrega apuntando esta vez a la pared opuesta de su despacho de las Cortes. Sobre un mapa de la Comunidad Valenciana se ha quedado impresa la marca del rotulador con el que aleccionó sobre el sinsentido ecológico y económico, a su parecer, de trasvasar agua del Ebro hasta Almería mediante la construcción de una tubería de 1.000 kilómetros. La alternativa son las desaladoras, como marca el programa de su partido. Mata hace pedagogía y tira para casa. Suele acabar pidiendo el voto por el PSOE.

“Los vídeos y la pizarra se nos ocurrieron para combatir las fake news, las falsedades que se publican y se repiten, para explicar las cosas complicadas y la perversión del lenguaje. Eso de alivio fiscal que utiliza la derecha es, ni más ni menos, que los ricos paguen menos. Que la bajada del impuesto del patrimonio que proponen solo beneficiará a 22.000 ricos en toda la Comunidad Valenciana”, sostiene Mata, junto a su asistente y cómplice Carles, que graba los vídeos. El portavoz y líder valenciano de la corriente Izquierda Socialista tampoco quiere ser injusto y agradece con ironía lo mucho que le ha ayudado para la propagación de sus mensajes y vídeos las polémicas declaraciones sobre el aborto de Adolfo Suárez Illana, número dos del PP por Madrid en los comicios generales.

Captura del Twitter de Manolo Mata.

En uno de sus mítines, Mata imitó el famoso número de teléfono del Gila para referirse a las disculpas que pidió Suárez (“He hablado con abogados en Nueva York y me han confirmado que la afirmación de esta mañana no era correcta”) tras asegurar el político del PP que en Nueva York “se permite el aborto tras el nacimiento”. El vídeo del mitin corrió como la pólvora en las redes, así como la fotografía del político socialista ataviado con una supuesta peluca primitiva en apoyo a los neandertales que cortaban la cabeza a sus hijos recién nacidos, según el hijo del expresidente. “En realidad, era una foto que me hice en Ibiza hace unos años con la melena de una de mis hijas”, apunta Mata. En su último vídeo del pasado Viernes Santo recomendaba tomarse un descanso de la campaña para ver Brexit, the uncivil war, en HBO, o leer, por ejemplo, Lluvia fina, última novela de su admirado Luis Landero. "Es necesario desconectar", aconseja antes de encarrilar la última semana de campaña.