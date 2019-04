“Hay que resaltar la creatividad infantil”

Un papel tras otro los dibujos de sus hijos, cuatro, se quedaban en carpetas, terminaban en la basura después de haber estado en cajas y perdido el color. Sonia López, de 48 años, es gallega de nacimiento pero afincada en Madrid desde que se trasladó a la ciudad para estudiar, trabajar y crear finalmente una empresa, Mr. Broc, una pyme ubicada entre Pozuelo y Lugo, que va camino de expandirse y tomar un rumbo diferente. Fue dando muchas vueltas a esos dibujos, tan creativos y diferentes en una etapa de la infancia de los niños, lo que le dio la idea de que debía hacer algo para conservar, al menos algunos de ellos, e ilustrar otros objetos que pudiesen ser utilizados durante más tiempo.

¿Cómo decidió dar el paso a ser empresaria?

En 2012 otra persona y yo decidimos impulsar algo parecido a lo que hoy es Mr.Broc pero no salió redondo. Ya en 2017 fue cuando comencé a crear prototipos cercanos a la calidad que buscaba y decidí avanzar con la creación de la empresa. Los dibujos de los pequeños empezaban a tener muchas más posibilidades de lo que hubiese imaginado y entonces fueron surgiendo los productos.

¿Hay cosas parecidas en el mercado?

No con la calidad gráfica que nosotros ofrecemos. hemos huido del escanear y plasmar en un trozo de tela simplemente. Nosotros hacemos los patrones de cada producto que sale al mercado y trabajamos con pequeños talleres de costura con la calidad que nos gusta ofrecer, detalles que a simple vista parecen fáciles pero que son precisamente los que marcan la diferencia. Teconológicamente hemos avanzado mucho para dar la calidad que se puede ofrecer en estos momentos. Lo fácil hubiese sido traer el producto de Asia y escanear, pero no era ese el camino que nosotros deseabámos seguir. Queríamos un plus y ahora está en España.

¿Cómo definiría un producto Mr. Broc?

Emotivo y algo irrepetible. El protagonista de ese regalo que se ofrece al adulto es el niño y eso para ellos es un subidón de autoestima muy importante. Para aquellos que no se consideran muy hábiles en realizar manualidades o dibujos comprobar que su trabajo tiene visibilidad y, además, agrada es como una si le dieses una palmadita en la espalda.

¿Cómo se plasma el dibujo en las telas?

Se pueden recuperar dibujos que ya hayan realizado los niños e incluso, con nuestro programa lo pueden, realizarlos ellos mismos con Brocpraint y añadirle iconos, hemos llegado a un acuerdo con el mayor propietario de iconos del mundo y contamos con dos millones para poder sumarlos a los dibujos o crear a partir de ellos. Lo más importante es resaltar la creatividad infantil.

¿Fue eso lo que les llevó a ampliarlo para el profesorado?

Nuestro trabajo es temporal y una manera de extender el tiempo laboral al resto del año es diversificar y encontrar nichos donde puedan tener buen resultado. Así que para el fin de curso ideamos regalos en los que se pueda plasmar un trabajo de toda la clase, dibujos de cada uno de los alumnos o los nombres. El producto se va encareciendo dependiendo de las combinaciones de color que se introduzcan.

Antes trabajaba en las finanzas. ¿Echa de menos los tacones y el mundo de los grandes números?

A veces sí, pero a veces y momentaneamente. Es difícil para un pequeño empresario emprender un negocio en España, las Administraciones no lo ponen nada fácil. Ahora nosotros tenemos una veintena de personas trabajando, en épocas pico, que se reducen a la mitad cuando pasa la temporada. Además de contar con los talleres de confección externalizados. Si lo piensas son muchas las personas y las historias de vida de cada una de ellas las que dependen de este proyecto y da vértigo.

¿La inversión económica ha sido elevada?

No tanto como la personal. Son muchos los meses que me he quedado sin tener un sueldo pero cuando empiezas las cosas son así. Ahora estamos en un buen momento y sabemos que pasa por la expansión. Hemos tenido peticiones en Latinoamérica y de otros puntos de Europa. Estamos estudiando todas las propuestas y viendo cómo se presenta el futuro.

