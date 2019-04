Isabelle Huppert reinará en el Grec de la mano de Bob Wilson

No se sabe aún quiénes se sentarán en las butacas de piedra de autoridades del anfiteatro el día de la inauguración del Grec (el 26 de junio, pasadas las elecciones municipales), pero ya se conoce la programación del festival, y abre el apetito. En total 94 espectáculos (52 en el área de Montjuïc y 42 en el resto de la ciudad), 463 funciones y 175.367 entradas a la venta. Por géneros, 29 espectáculos de teatro, 15 híbridos,28 de música, 15 de danza, 5 de circo y 2 de cine. Del cartel, 37 propuestas son internacionales, 34 coproducciones y 11 están especialmenre recomendadas para el público familiar.

El director Cesc Casadesús propone un nuevo viaje (cada edición es uno), esta vez por las culturas de habla anglosajona y que parte de Melbourne y llega a Nueva York. La cita con más renombre de este periplo es Mary said what she said, un monólogo de la gran Isabelle Huppert, dirigido por el no menos sobresaliente Bob Wilson, en el que ella encarna a María Estuardo, la malhadada reina de Escocia (Teatre Lliure, 21 y 22 de julio). No es difícil aventurar que Isabelle-María, Huppert-Estuardo, va a ser la verdadera reina de este Grec. En esta sección figuran otras grandes citas como Taylor Mac, un nombre fundamental del Queer y el cabaret estadounidense que en A 24 decade history of popular music (abridged) recorre enloquecidamente entre canciones y activismo la historia de los EE UU desde sus orígenes (en versión abreviada: la obra original dura 24 horas).

Nombres conocidos, viejos amigos ya del Grec —y aciertos seguros— en el programa. Peeping Tom (Kind, en el TNC) o Ivo van Hove (Tan poca vida, puesta en escena de una novela de Hanya Yagnagihara). En el programa internacional, también, Tiago Rodrigues, Rodrigo García y la Sidney Dance Company bajo el catalán Rafael Bonachela. La argentina Lola Arias ofrecerá un espectáculo con veteranos de la guerra de las Malvinas.

Pero hay más, mucho más. “Es un Grec con muchas capas como una cebolla para ir pelándola y descubriendo”, asegura Casadesús. Un Grec que además de ese viaje-homenaje a EE UU en el que descubriremos a gente que no nos han visitado antes, habrá complicidad con las compañías jóvenes de Barcelona, como una forma de apoyar el talento local (Parking Shakespeare,The Mamzelles...) y con nuestros nombres reconsagrados: Julio Manrique (que dirigirá por primera vez en el festival: Jerusalem, de Jez Butterworth), Pere Arquillué, Sergi Belbel Sílvia Munt, Emma Vilarasau, T de Teatre, Rober Bernat, La Fura dels Baus (Manes, en las Drassanes), Sol Picó, Jordi Savall (música en relación con la esclavitud)... Cesc Gelabert mostrará el solo que creó para Baryshnikov (Framing Time). Àngel Llàcer y Manu Guix estrenarán su versión de La tienda de los horrores en el anfiteatro el 18 de julio.

Y estará también el Grec de verano que no podía faltare, la vertiente más lúdica de la cita estival. En la sección musical nombres como Niño de Elche, Lorena McKennitt, Toquinho con Sílvia Pérez Cruz, Chick Corea, Maceo Parker o Joe Jackson. En circo, Backbone, de la compañía australiana Gravity & other Myths, o el Baró d'evel (Falaise), siempre tan recomendable.

El festival se inaugurará el 26 de junio en el anfiteatro con una propuesta insólita: un concierto del Kronos Quartet, formación puntera en la música contemporánea. Desde 2012 no se había programado una inauguración del festival con un montaje musical y en aquella ocasión Pascala Comelade hubo de suspender a causa de la lluvia. Casadesús admite que inaugurar con música contemporánea es osado. “Quizá me estoy pasando, pero como se va a criticar igual ¡hagamos algo de muchísima calidad!”, ríe. En todo caso, advierte, el Kronos va a mostrarse flexible y su propuesta, acompañada por potentes proyecciones videográficas, “será contemporánea pero asequible”, con un repertorio “amable”, de Pete Seeger a Gershwin.