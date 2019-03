Las ‘drags’ de RuPaul y su loca aventura madrileña

“Este formato televisivo tiene todos los ingredientes de un buen talent show: pruebas, superación, humor, drama, historias personales…. Por eso engancha tanto”, explica David Marcos, director creativo y cofundador de Locamente, la empresa que trae a España el espectáculo. Las drags de RuPaul no vendrán, sin embargo, a contar sus intimidades, sino a desplegar el talento que han ido perfeccionando tras su paso por el programa.

De izquierda a derecha: Aquaria, Kameron Michaels, Eureka y Asia O'Hara durante una de las actuaciones de la gira. Voss Events

“Variedad, frescura y muchas sorpresas”, así es cómo define Marcos el espectáculo. Unas cantan, otras bailan o son reinas del humor, algunas solo saben posar y mover los labios al ritmo del playback (la categoría estrella de estas artistas). Pero todas contribuyen a crear un espectáculo en el que estas reinas del travestismo —que invierten miles de euros en vestuario, maquillaje y operaciones de cirugía estética— rinden tributo a las grandes divas pop a las que quieren parecerse: Madonna, Cher, Beyoncé... Pero también a figuras del burlesque. Es el caso de Violet Chachki, ganadora de la séptima temporada de Rupaul's Drag Race (ya van por la undécima), cuyos referentes son Dita Von Teese o Betty Page. Chachki compartirá escenario con Monet X Change, ganadora de la cuarta edición de All Stars, modalidad del concurso que reúne a algunas de las mejores participantes: Kim Chi, experta en crear looks extravagantes y de inspiración oriental; Kameron Michaels, reina musculosa que borda los playbacks; Asia O`Hara, conocida por sus dotes para la costura; la excéntrica Detox; Naomi Smalls, que presume de piernas de supermodelo y Aquaria, ganadora de la décima edición que, además, protagoniza esta noche una fiesta en la sala But (Barceló, 11).

Violet Chachki durante su número de 'burlesque'. Voss Events

Este es el cuarto año que Werq the World atraca en España —en 2018, el evento se celebró en La Riviera—, pero la primera vez que lo hace en un teatro. “Ha sido una petición de la organización: la condición esta vez era que fuera en un teatro", comenta Marcos. Los precios también marcan la diferencia con respecto al año pasado: las entradas están a 60 euros y los pases VIP, con el denominado meet and greet (conoce y saluda a las drags) a 200 euros. “La producción del show es cada vez más compleja y eso repercute en las entradas. En cualquier caso, todo el mundo saldrá contento”, argumenta Marcos.

Aquaria conquistó el trono del reality con 21 años, en 2018. Ahora, es una de las drags más cotizadas. Este domingo, Giovanni Palandrani —el hombre tras el personaje— actuará en la sala But (15 euros), donde se celebra la fiesta previa al Werq the World. “Viene con una propuesta diferente al show de la gira, creemos que es una buena idea para todos los que no puedan acudir al teatro”, explica Marcos. Además de Aquaria, conocida por su estilo, sus estilismos y su descaro, habrá Djs de la escena pop madrileña y también, la youtuber Soy Una Pringada, una “fan absoluta del fenómeno RuPaul”.

Aquaria durante un momento de su número. Voss Events

