Una obra de juventud Dalí, última adquisición de la fundación del pintor

"Me sé de memoria todos los contornos de las rocas y las playas de Cadaqués, todas las anomalías geológicas de su paisaje único y su luz", escribió Salvador Dalí en su libro La Vida Secreta de Salvador Dalí de 1942. "Yo no soy el hombre que robó un paisaje. El paisaje me robó a mí", dijo al periodista que lo entrevistó por primera vez tras regresar de Estados Unidos en 1948. Pocos artistas del siglo XX han vivido una simbiosis tan fuerte con el paisaje de su infancia y juventud como Dalí con Cadaqués.

Detrás de la vivienda de Es Llaner de Cadaqués en la que la familia Dalí-Domènech comenzó a pasar los veranos, se extendía un campo de huertas y olivos de color verde plata dividido en terrazas por muros realizados con pizarra, sin ningún tipo de mortero o argamasa, parets seques. Salvador y su hermana Anna Maria solían pasear entre estos árboles después de las intensas jornadas de trabajo y pintura del joven. Desde joven, Dalí pintó en múltiples ocasiones la casa paternal y los terrenos colindantes. En 1923 pintó varias obras. Entre ellas Cadaqués, El torrente de La Jorneta, La Jorneta, Paisaje con figuras (solo conocida por una reproducción de una revista) y El molí. Paisaje de Cadaqués, la última obra adquirida por la Fundación Gala Salvador Dalí que este jueves ha sido presentada en el castillo de Púbol, donde podrá verse hasta el 2 de junio.

Montse Aguer durante la presentación de la última obra que ha adquirido la Fundación Gala-Dalí que se expone en Púbol. RobinTownsend (EFE)

Pintada con 19 años, esta témpera y óleo sobre cartón de 75 por 97 centímetros habla de un joven que busca un estilo propio. El mismo que puede verse en una fotografía pintando junto al mar que acompaña la pintura que ha sido adquirida a un coleccionista particular cuyo nombre no ha sido desvelado. Según el Catálogo Razonado la obra (que aparece con el número 119) se ha podido ver solo en dos ocasiones: en 2004 en una exposición en Venecia y al año siguiente en otra del Museo de Philadelphia.

El molino de viento, que da nombre a la obra, aparece en primer término, entre los bancales de olivos de hojas verdes y plateadas. En la parte inferior dibuja la acequia de la Jorneta, que muere en la playa del Llaner. Al fondo, aparece el núcleo de Cadaqués con su característica iglesia y un poco de luminoso mar. En la parte inferior, dos mujeres, rotundas como las que pinta en este momento, tienden la ropa para secar.

Esta pintura es, según Montse Aguer, directora de los Museos Dalí, una pieza significativa de un periodo en el que el artista se encontraba "a la búsqueda de un estilo propio y experimentando". Para ella, la obra es “una muestra de la pasión-obsesión que Salvador Dalí tenía por la pintura. En ella se ve cómo Cadaqués es, una vez más, la excusa que le sirve para mostrar todo lo que sabe de pintura”. Entre las influencias que aparecen en la pintura, resaltó Aguer, están Juan Gris o Picasso, “situados en el ámbito del novecentismo”. La obra está acompañada en la muestra de un audiovisual en la que se resaltan las similitudes entre las obras de principios de los años veinte: edificaciones, personajes, huertos y olivos.