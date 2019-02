La ampliación de Bicimad se atranca por un desacuerdo municipal

La ampliación de Bicimad, el servicio de bicicletas públicas del Ayuntamiento de Madrid, se está haciendo esperar. A finales de 2017, la alcaldesa, Manuela Carmena, anunció que el servicio se extendería con 42 nuevas estaciones durante 2018. Pero la medida sigue paralizada. En un primer momento, el retraso se debió a que el PP llevó a los tribunales la compra de Bonopark, la empresa privada que prestaba el servicio en forma de concesión. Ahora, las trabas vienen por un desacuerdo en la forma de hacerlo: Ahora Madrid propone pasar el servicio a gestión directa de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), lo que permitiría aumentar las bicicletas en 1.500 de golpe, mientras que el PSOE dice que esta opción podría suponer "incurrir en una ilegalidad" y pide crecer en las 468 bicis que permite el contrato actual. En cualquier caso, está previsto que la ampliación se lleve a cabo antes de mayo.

"Con el contrato vigente solo podemos aumentar las bicis en 468 bicis al año hasta el límite de 4.000. Con la gestión directa se podría crecer en 1.500 vehículos este año y 1.000 anuales hasta llegar a las 10.000", explica una portavoz del Área de Medio Ambiente y Movilidad. "Además, la gestión directa permite aplicar tarifas planas o por minutos, publicidad, cambiar el tipo de estaciones y bicicleta, evitar ciertas imposiciones del contrato que generan ineficiencia, billetes combinados con otros servicios como el sharing y un montón de medidas que teníamos previstas para desplegar que el contrato no admite", añade esta portavoz.

Ignacio Benito, concejal del PSOE, discrepa: "Si votamos a favor de ese expediente podríamos incurrir en un delito de prevaricación, según los expertos a los que hemos consultado. Lo que no entendemos es por qué el Ayuntamiento se empeña en volver a visitar los tribunales de justicia". Benito señala que su partido "apuesta por la remunicipalización y la ampliación del servicio", como lo demuestra que ha sido uno de los acuerdos que han incorporado a los Presupuestos municipales de 2019.

"Pero el expediente que nos hicieron llegar era confuso, y entra en algunas contradicciones. No se da cuenta de que la ley de régimen de bases locales incorpora que una empresa pública no puede acceder a un proceso de remunicipalización del servicio si no es medio propio del Ayuntamiento de Madrid. Y la EMT no es medio propio del Consistorio desde que el PP la sacó para maquillar la situación financiera municipal", dice el concejal socialista. "Lo que no queremos es que se lleve a cabo un proceso que conllevaría riesgos penales y se podría revertir más adelante. Queremos que la municipalización de Bicimad sea irreversible, pero no paralizado en los tribunales más adelante", concluye.

Desde el Gobierno municipal, en cambio, acusan al PSOE de torpedear esta ampliación, ya que han apoyado otros expedientes de municipalización recientes como los del Teleférico o del algunos aparcamientos que han vuelto a manos públicas. "El expediente ha pasado por los órganos de fiscalización sin que Intervención General ni Asesoría Jurídica estimaran esa nueva interpretación del PSOE", señalan. De hecho, el blog En bici por Madrid publicó hace unos días el informe de la Intervención General municipal que daba el visto bueno a la interpretación del Ayuntamiento sobre la gestión directa de Bicimad.

Mientras continúa el desacuerdo, el Ayuntamiento trabaja para ampliar el servicio en las 42 estaciones y las 468 bicis previstas. Según los cálculos municipales, la ampliación debería estar lista antes de las elecciones de mayo.

