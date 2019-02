Protesta de los ‘pisos colmena’

Los promotores de Haibu 4.0, la empresa que ha comenzado a explotar de forma clandestina e ilegal los bautizados como “pisos colmena”, protagonizaron ayer una curiosa protesta por el centro de la capital catalana.

El promotor de la iniciativa, Marc Olivé, junto con otras personas, se manifestaron arrastrando uno de sus habitáculos de 120 centímetros de ancho, 120 de alto y 220 de largo desde plaza Catalunya hasta la plaza Sant Jaume. La acción servía ayer de protesta ante la negativa de los consistorios de Barcelona y l'Hospitalet de legalizar los habitáculos considerados infraviviendas.

La teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, aseguró que todas las construcciones responden al decreto mínimo de habitabilidad. “Una habitación mínimo debe tener cinco metros cuadrado y no legalizaremos nada fuera de la ley”, advirtió. Sanz zanjó la protesta de Haibu: “Barcelona tendrá una respuesta negativa y contundente ante las viviendas que no cumplen con la legalidad”.

Los promotores de los pisos colmena se defendieron asegurando que no están practicando actividades que no puedan tener una licencia y reivindicaron que ellos tienen camas y no habitaciones.

Por su parte, la concejal de la CUP, Maria Rovira, pidió al Consistorio que combata con todos los medios necesarios la iniciativa de los pisos colmena, y lamentó que se puedan pasear “de manera absolutamente impune”, porque denunciaron que atentan “contra la dignidad de los vecinos”.