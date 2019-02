Liberado un vecino de Mataró que fue secuestrado en el portal de su casa

Los Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal de Sabadell (Barcelona) liberaron en la madrugada del 26 de enero a un vecino de Mataró (Barcelona) que fue secuestrado en el portal de su casa. Los agentes de la policía autonómica detuvieron además a uno de los secuestradores que estaba custodiando a la víctima.



En un comunicado este domingo, la policía catalana ha informado de que el 25 de enero una mujer denunció que su hermano había desaparecido el día anterior y que no le había visto desde entonces y no contestaba a llamadas ni mensajes. La mujer explicó que al despertarse de percató de que había recibido varios mensajes de su hermano a través del móvil, donde le explicaba que estaba retenido contra su voluntad y que sus captores le exigían el pago de una presunta deuda por drogas de 13.000 euros para liberarlo. El secuestrado también explicaba que no sabía dónde estaba recluido y que estaba permanentemente vigilado.



Los agentes comprobaron la veracidad de los hechos y establecieron un protocolo policial, por lo que la Unidad Central de Secuestros y Extorsiones se hizo cargo de la investigación, que inició el dispositivo de liberación el 26 de enero. Durante las negociaciones la familia y los secuestradores establecieron un punto de pago y los Mossos, con el apoyo de agentes de Mataró y del Grupo Especial de Intervención (Gei), se desplegaron por la zona y, cuando los secuestradores llegaron en un coche con la víctima, actuaron para liberarlo y detuvieron a quien le custodiaba.



Una vez liberada la víctima los investigadores descubrieron que el secuestro lo efectuaron cuatro hombres, que abordaron a la víctima en su portal, al salir de casa, le golpearon y se lo llevaron a la fuerza en un vehículo hasta un piso, donde le retuvieron. El secuestrado estuvo privado de libertad, custodiado por uno de los autores en todo momento, amenazado y golpeado en diversas ocasiones.



Los investigadores ubicaron el domicilio donde había estado retenido y el juzgado de guardia de Mataró ordenó la entrada para buscar pruebas y a los otros implicados. Los agentes detuvieron el 1 de febrero a un segundo autor del secuestro, que lideraba el grupo en el momento del secuestro y las exigencias del pago del rescate.



El primer detenido fue puesto a disposición judicial el 28 de enero, y quedó liberado con cargos, mientras que el segundo pasó a disposición judicial el 2 de febrero y el juez ordenó su ingreso en prisión provisional. El pasado viernes se estableció un segundo operativo judicial, que permitió

detener a los otros dos miembros del grupo en Mataró, que el pasado sábado también pasaron a disposición judicial y el juez decretó su libertad con cargos.