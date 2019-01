Madrid existe más allá de la Gran Vía

Madrid es atractivo para estadounidenses y latinoamericanos. Así lo dicen las cifras de los 12 millones de turistas que visitaron la capital, una cifra que, según el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Jaime de los Santos, sitúa a la región en un lugar destacado. Madrid vende cultura (55 exposiciones), espectáculos (final de la Champions y la Copa Davis para 2019, entre otros) y gastronomía (23 restaurante con estrellas Michelín). Eso son sus puntos fuertes. Pero Madrid, a juicio de los expertos, es todavía una región poco conocida para europeos e incluso españoles, entre otras cosas, porque Madrid apenas ha vendido su riqueza natural, que también la tiene. Hay vida en Madrid más allá de El Prado y la Gran Vía

Tan solo el Museo Reina Sofía, con 3,8 millones de visitantes, recibió más visitas que todos los museos de Barcelona, con 3,5 millones. El Paseo del Arte de Madrid, situado en el eje Cibeles-Recoletos —Museo del Prado, Museo Reina Sofía y Museo Thyssen-Bornemisza—, recibió a 8 millones de visitantes. Sin olvidar el CA2M, Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles, que para Jaime de los Santos cuenta con una “excelente colección de arte moderno”. Tanto la Comunidad como el Ayuntamiento destacan el poder cultural que posee Madrid. En 2018, se inauguraron 55 exposiciones temporales frente a las 35 que se pudieron contemplar en Barcelona. Si el arte está bien posicionado en la escala de deseos de los turistas, la gastronomía es otro de los aspectos a tener en cuenta. Un total de 23 restaurantes cuentan con estrellas Michelin en la región. Y un total de 400.000 personas trabajan directa o indirectamente en profesiones relacionadas con el turismo.

¿Qué le falta a Madrid para tener el nivel de París, Londres o Berlín? “Seguir trabajando y dando a conocer la riqueza que tiene esta Comunidad tanto en cultura, gastronomía, patrimonio y naturaleza”, afirma el consejero de Turismo. Los últimos datos apuntan que el gasto medio del turista en España es de 155 euros, frente a los 244 euros que se desembolsan en Madrid.

¿Se conoce bien Madrid? Si nos fijamos en las colas que ayer había en las casetas de algunas zonas de la Comunidad en Fitur, la superferia del turismo, habrá que decir que no. La región sigue siendo una gran desconocida para los turistas internacionales, nacionales e, incluso, para los que habitan en la gran ciudad. Ofrece más que lo que se ve a primera vista y la capital sigue engullendo la mayor cantidad de turistas porque ha sido capaz de aglutinar una oferta cultural importante en arte, patrimonio, teatro, musicales y gastronomía. Ha sido capaz de transformarse en una ciudad en la que caben muchas ciudades diferentes.

Frente a la grandiosidad del pabellón madrileño, de dudosa belleza, las pequeñas casetas ofrecían una mirada diferente de lo que el turista se puede encontrar en esta región a 40 o 50 minutos en coche o en transporte público desde el centro de la ciudad. Los responsables turísticos de la Sierra Norte, una comarca compuesta de 42 municipios, ofertaban naturaleza para descubrir, desde el hayedo de Montejo hasta zonas de montaña en la escarpada sierra de la Cabrera, visitar sus monasterios, castillos e iglesias, recorrer en bicicleta algunas de las rutas preparadas, una de ellas de 210 kilómetros, para practicar este deporte. Y, cómo no, su gastronomía. No muy cultivada hasta hace unos años y por lo que un grupo de hosteleros de la zona han creado una sociedad en la que actualmente participan 15 de los 70 restaurantes registrados en la zona. “Queremos recuperar los productos que produce este lugar, como la carne, mejorar la calidad de lo que se está ofertando actualmente y exigir un reciclaje continuo de los profesionales. No todo vale en la restauración y al turista que se acerca hasta nuestros pueblos hay que cuidarlo”, apunta el cocinero Ignacio Merino, propietario de Casa Aldaba, en La Hiruela.

No con menos pasión defiende José Conesa, presidente de la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama (Adesgam), su zona, donde destaca los 500 kilómetros de senderismo en distintas rutas a tan solo 40 kilómetros de la ciudad. Entre los 13 lugares imprescindibles que señalan se sitúa Cercedilla, con una estación de esquí en invierno; Manzanares el Real, con el castillo de los Mendoza; Miraflores de la Sierra, lugar frecuentemente visitado el pasado siglo por Ortega y Gasset y el poeta Vicente Aleixandre; Hoyo de Manzanares, con los restos arqueológicos de una aldea visigoda, y Guadarrama, donde destacan los vestigios de construcciones bélicas de la Guerra Civil en lugares estratégicos de gran belleza natural.

A pesar de todo, 2019 será el año del Museo del Prado. No es una novedad, pero esta vez está justificado: cumple 200 años con buena salud.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram