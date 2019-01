El detenido por el homicidio de Baró de Viver ingresa en prisión tras confesar

El juez que investiga el asesinato de Edu C. en el barrio de Baró de Viver (Barcelona) ha dictado este jueves prisión provisional para el presunto homicida, Pedro S., un miembro del clan de Los Pistolas que, tras el suceso, huyó a Roquetas de Mar (Almería). Allí, un mes después del crimen, fue detenido junto a su mujer, que también compareció en el juzgado y quedó en libertad investigada por encubrimiento. En su declaración, el hombre confesó ser el autor material de los disparos contra Edu C., pero aseguró que lo hizo por “miedo” y en “defensa propia”.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de diciembre. A las diez de la noche, unos vecinos alertaron de que habían escuchado disparos. La policía encontró en la calle el cuerpo sin vida de Edu, un hombre de 42 años, padre de una niña de dos y exluchador de grecorromana. Edu había mantenido diversos enfrentamientos con la familia conocida como Los Pistolas por problemas de convivencia. En especial, con Pedro S. El clan tenía atemorizados a los vecinos de Baró de Viver, según relataron más tarde diversos testigos.

La búsqueda de testigos dispuestos a declarar sobre lo ocurrido esa noche en el paseo de Santa Coloma es una de las dificultades que están hallando los Mossos d’Esquadra en la investigación. La familia del presunto homicida sigue viviendo en el barrio. Aunque algunos vecinos reaccionaron de forma airada tras el crimen —prendieron fuego a la vivienda donde vivía la pareja—, otros temen represalias y denuncian la pasividad de la policía autonómica para garantizar la seguridad en el barrio.

El presunto autor del homicidio huyó tras acribillar a Edu por la espalda. Los investigadores le tenían identificado desde el primer momento gracias al relato de los vecinos, pero han tardado un mes en dar con él. Pedro buscó refugio junto a otros familiares en Roquetas de Mar (Almería), donde le acompañaron su mujer y sus hijos. El hombre fue arrestado junto a la esposa y otras dos personas; estas últimas, por encubrimiento.

Fuentes de la investigación sospechan que se trata de un crimen premeditado, tras meses de enfrentamiento entre Edu y Pedro. A esa baza se acogió ayer el hombre en su declaración. Dijo que disparó a Edu porque le tenía miedo y porque “llevaba una pistola”. El detonante del homicidio pudo ser, agregan esas fuentes, la denuncia que el día antes de los hechos interpuso la víctima ante los Mossos. La víctima había tenido un reciente enfrentamiento con ellos y explicó a la policía que el hombre que finalmente le mató amenazó con “pegarle un tiro” y “violar a su mujer”.