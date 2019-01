Los acusados de una agresión sexual en grupo en Villalba dicen que la joven tomó la iniciativa

Los tres acusados de agredir sexualmente en grupo a una chica de 18 años en Collado Villaba (Madrid) en 2015 -dos de ellos guardias civiles- han achacado la responsabilidad de los hechos a la joven en el juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia de Madrid, asegurando que "fue ella quien llevó la iniciativa" entre "risas y cachondeo". Este miércoles declarará la mujer, que en aquel momento tenía 18 años.

"Si ella hubiera dicho que no quería hacer nada, yo hubiese tomado medidas y hubiese parado la situación", ha añadido uno de los acusados, con quien la chica había mantenido relaciones sexuales previamente y quien aseguró que "todavía está sorprendido por la denuncia". Así lo manifestó Ricardo A.M, que junto a Miguel Ángel C.O y Martín A.F se enfrentan a 15 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual por unos hechos que tuvieron lugar la noche del 13 de marzo de 2015. Además, la Fiscalía reclama una indemnización de 30.000 euros para la chica en concepto de daños morales, dado que sufre sintomatología reactiva de ansiedad compatible con un cuadro de estrés postraumático en remisión parcial "y compatible con la percepción de la presunta víctima de haber sido agredida sexualmente".

Según el Ministerio Público, los acusados concertaron un encuentro con la joven a través del primo de uno de ellos, que finalmente no acudió, y sobre la 1.20 horas de la madrugada la llevaron a una vivienda de Collado Villalba. Una vez allí, Ricardo A.M, con quien ya había mantenido relaciones sexuales, la llevó al dormitorio, según la acusación.

La Fiscalía relata que mientras que Ricardo A.M la besaba y le quitaba la camiseta, entraron en la habitación los otros dos acusados, Miguel Ángel C.O. y Martín A.F., uno de los cuales manifestó que "compartiera un poco", a lo que se negó la joven. Pese a esta negativa, y siempre según el mismo relato, los chicos comenzaron a acariciarla mientras se desnudaban y cometieron la agresión. Los tres acusados han asegurado que no hubo relaciones con penetración y que lo que sucedió fue a propuesta de la joven. Y que después la llevaron a su casa en coche porque tenía que regresar a una hora determinada.

En primero en declarar fue Ricardo A.M., que indicó que tenía una relación esporádica con la chica y que se escribieron a través de WhatsApp los dos días siguientes a los hechos "de manera normal" y no mencionaron lo sucedido. Según su relato, fue la víctima quien propuso mantener un contacto sexual con los tres en el baño por turnos.

El guardia civil Miguel Ángel C.O., ha expuesto que también conocía a la chica a través del primo del anterior. "Ricardo y ella se subieron a la habitación y nosotros nos fuimos a montar la consola, que no conectaba. Tocamos a su puerta", ha afirmado. Así, ha insistido en que no acudieron al cuarto en ningún momento para mantener relaciones. Al igual que el anterior acusado, ha señalado que cuando recibieron la notificación de la Guardia Civil para declarar no sabían a qué se refería porque no recordaban lo que había pasado la noche de los hechos. "Era algo normal y no le dimos importancia", ha contado, quejándose que desde entonces no ha podido salir a una misión de la Guardia Civil.

En la misma línea, Martín A., también agente de la Benemérita, ha relatado que ese día quedaron los tres amigos para pasar el fin de semana juntos, quedando con la chica tras una conversación telefónica con Ricardo. Conocía que éste mantenía relaciones esporádicas con la víctima. "Ricardo se enrolló en el coche con ella y al llegar a la casa, se fueron directamente a la habitación. Quisimos conectar la consola, pero el cable no conectaba bien. Y fuimos a pedir a Ricardo que nos echara una mano. Era una situación normal. Y se estaban descojonando", ha señalado al tiempo de indicar que mantuvo un encuentro con la chica en el baño

