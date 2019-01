“Trabajar de noche no se lleva bien, vas a contracorriente”

Madrid nunca duerme. De ello da fe Miguel Ángel Martín, de 50 años, los últimos 16 afanándose para que los madrileños puedan circular por sus calles. Trabaja durante la noche como operario de mantenimiento en los túneles de la capital y su labor es detectar los problemas que surgen. Cada vez que llueve, las filtraciones causan estragos: obligan a cerrar pasos inferiores, causando retenciones de tráfico. Aunque para goteras, las que padecen quienes, como él, desarrollan su actividad laboral mientras el resto descansa.

¿Cuál es su función?

Pertenezco a un equipo de primera intervención. Nuestra tarea es controlar que todos los elementos de los túneles estén en condiciones óptimas. Nos toca señalizar accidentes, roturas y desprendimientos para que no supongan un peligro para la conducción.

¿Cuáles son las deficiencias más importantes de los túneles?

El 95% se origina por falta de mantenimiento, pero no de este contrato con Dragados [la empresa para la que trabaja], que se firmó hace cinco años. El problema es anterior. Desde 2006 se han acometido obras muy básicas, sin prever lo que está sucediendo. Siempre hay que reponer elementos como las canaletas y los drenajes. No se hizo en su momento y por eso ha habido filtraciones.

Y sucede cada vez que llueve, creando unos atascos enormes…

Siempre que llueva habrá algún corte. En Azca, seguro. Es un túnel muy viejo y, además, por ahí pasan las bajadas de los edificios y los drenajes de los jardines. Para solucionarlo hay que acometer una obra grande, no valen simples reparaciones.

¿Cómo se puede mejorar el tráfico?

Construyendo más túneles, aunque lo idóneo es hacerlo con transporte público. Yo no tengo coche. La gente se tiene que concienciar. También se puede compartir vehículo. No puede ser que todas las mañanas, en todos los atascos, veas una persona por coche.

El vehículo propio es más cómodo…

El coche es un símbolo de bienestar: te lleva y te trae a cualquier sitio y a cualquier hora. Hay que pensar si es útil. Si pasas una hora en un atasco no lo es. Hay que considerar también otros factores, como gastos de carburante y la contaminación que generas.

¿Cuál considera el mejor transporte público de Madrid?

El autobús ha mejorado mucho, pero todos están bien. El metro tiene mejores enlaces, pero debería aumentar frecuencias. Lo mismo que los cercanías. Habría que intentar que los fines de semana por la noche Metro cerrara más tarde y abriese antes, así habría menos coches en el centro.

¿Qué le parecen las restricciones al tráfico en el centro?

No es un tema de tráfico, sino de salud, de qué tipo de ciudad queremos. Indirectamente afecta al tráfico. No habríamos tenido que llegar a ese extremo si la gente tuviese cultura de transporte público.

¿Qué es lo más extraño que le ha pasado trabajando de noche?

Una vez vi a un hombre corriendo desnudo. Iba alegre, así que pensé que sería una apuesta. En otra ocasión, estando en la Puerta de Alcalá, nos habló Pocholo (José María Martínez Bordiú). Otras veces cosas más desagradables, como accidentes y peleas.

¿Cómo lleva trabajar mientras los demás duermen?

No se lleva bien. Tienes que hacer una vida diferente, vas a contracorriente y no ves a tu familia, que es lo más importante. También cuesta formarse o hacer cualquier actividad. Y luego están los perjuicios en la salud.

¿Sufre alguno?

Los estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostienen que trabajar de noche altera el metabolismo. Somos proclives a sufrir de diabetes, que curiosamente es la enfermedad que tengo yo. Dormir con luz trastoca el ritmo biológico y afecta a los estados de ánimo. También sufrimos de falta de concentración y nos hace propensos a estar cansados. Quien trabaja de noche puede vivir hasta cuatro años menos de media.

¿Cómo es Madrid de noche?

Me gusta mucho porque no tiene nada que ver con la mañana. Esta ciudad no duerme, hay siempre gente y muestra una cara interesante. Puedes ir a todos los sitios, no es peligrosa, aunque hay que tener cuidado. Le faltan más servicios nocturnos y temas lúdicos que no sean discotecas.

¿Qué propone?

Quizás habría que proyectar algo más cultural; hay mucho turista y mucha gente que no duerme por las noches.

Una ciudad con 100 túneles Una veintena de operarios, entre ellos Martín, se encargan del mantenimiento de 30 túneles centralizados de Madrid, que en su conjunto suman 22 kilómetros. Además, la capital cuenta con más de un centenar de pasos inferiores que elevan a 40 kilómetros la superficie de estas estructuras.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram