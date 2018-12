La granadina Sandra Martínez regresa este viernes a casa por Navidad. Lo hace junto a su marido y a su hija de año y medio desde Berlin, donde viven desde hace ocho años. “Los abuelos están deseando ver a la peque, no pueden disfrutar de ella todo lo que les gustaría”, asegura. Al igual que Martínez, muchos de los 280.000 andaluces que viven en el extranjero, según los últimos datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), regresan estos días a sus localidades de origen para vivir estas fechas junto a sus seres queridos. “Ya tenemos la mitad de las vacaciones planificadas con reuniones de amigos y familiares. Como queremos verlos a todos tenemos que hacer virguerías para cuadrar las agendas”, apunta Martínez, que estará en España hasta el día 7. “Casi todos los planes que tenemos giran en torno a la niña”, reconoce.

Martínez se marchó a Alemania hace 11 años con el objetivo de tomar experiencia profesional en el extranjero y aprender un tercer idioma. “Mi primer contrato fue de seis meses, pero me hicieron fija y decidí quedarme. Ocho meses después mi actual marido lo dejó todo y se vino a vivir conmigo. Eso fue crucial, de no ser por él habría vuelto hace tiempo”, asegura esta licenciada en Administración y Dirección de Empresa. Martínez desvela una de sus tradiciones navideñas: “Si hace bueno, mi hermano y yo nos damos el primer baño del año, me hago una foto y se la mando a mis amigos alemanes para que vean lo afortunados que somos los españoles”.

Quien ya está con los suyos es el también granadino José Alberto Castellano, que reside en Roma desde hace siete años. “Vengo todas las Navidades, por nada del mundo me pierdo vivir estas fiestas con mi familia”, afirma. Castellano estudió Turismo y Empresariales y una beca Erasmus lo llevó hasta la capital italiana, donde conoció a Giulia. Entre esos momentos que esperaba con ganas estaba ese primer almuerzo con sus hermanas y sobrinos nada más aterrizar en Málaga. “Nos vamos a un restaurante que nos encanta a comer jamoncito y pescado, eso también se echa de menos”, apunta Castellano, quien ve difícil volver a vivir en España algún día. “Aquí ya tenemos casa y las condiciones laborales son mucho mejores”, afirma.

Un regreso que sí está en los planes de Martínez. “Queremos volver cuando pasen unos años y nuestra hija aprenda bien alemán, que luego de mayor cuesta más trabajo”, dice antes de recordar que solo han pasado dos Navidades fuera de casa. “Y no habrá muchas más de momento”, apunta. “Las costumbres navideñas en Alemania son bastante diferentes. Aquí se vive esta época del año con mayor intensidad. Se decoran las casas con muchas más luces… Al principio alucinábamos, ahora somos los primeros del vecindario en poner las luces de Navidad a mediados de noviembre”, asegura. “En Italia se viven las fiestas más o menos igual, aquí también es especial el día 26 y la familia se reúne para pasarlo juntos”, explica Castellano, quien este año estará en España más de lo habitual. “Volvemos el día 6 porque me caso en Granada a finales de abril y tenemos que organizar muchos preparativos”, señala. “Nosotros siempre volvemos por Navidad cargados de provisiones, hacemos una o dos cajas de unos 20 kilos con salchichón, chorizo, jamón, aceite de oliva, buenos vinos, mermelada casera de la abuela… ¡Son nuestros mejores Reyes! Así, a veces, es más fácil vivir fuera de España”, dice Martínez.