Maragall busca pactar un gobierno independentista en Barcelona

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) hizo este lunes la presentación en público de su candidato por Barcelona, Ernest Maragall. El ex concejal del Ayuntamiento de Barcelona, ex consejero de la Generalitat en el gobierno tripartito, eurodiputado y hasta hace unos días miembro del Govern de Quim Torra, se presentó en un acto que fue toda una demostración de fuerza para batirse con la alcaldesa Ada Colau. Los republicanos congregaron a 800 personas de personas en el patio del campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. En el centro de una gran tarima amarilla, Maragall anunció que después de las elecciones propondrá un pacto de gobierno al resto de partidos independentistas, pero no cerró la puerta a hacerlo con la alcaldesa Ada Colau.

El alcaldable de ERC, que resiste la presión del PDeCAT y La Crida para que el independentismo se presente bajo una única lista, defendió progresistas y al mismo tiempo se mostró dipuesto a “compartir una mayoría de gobierno” y a “proponer a todas las fuerzas soberanistas un acuerdo firme y consistente para la unidad de acción en el camino de avance hacia la República”. Maragall defendió en varias ocasiones la libertad de los políticos presos, un referendum acordado y que Barcelona no sea gobernada por “el bloque del 155”. En la lógica del eje izquierda-derecha, se mostró partidario de un “proyecto de ciudad, bueno gobierno y liderazgo republicano y progresista”.

Al acto acudieron los concejales del grupo municipal, buena parte de los consejeros de ERC del actual gobierno de la Generalitat, como el vicepresidente Pere Aragonès o las titulares de Justicia Ester Capella; Agricultura, Teresa Jordà; o Acción Exterior, Alfred Bosch, que ha ejercido de presidente del grupo municipal de ERC durante el actual mandado, hasta que fue apartado como alcaldable por la dirección del partido. El presidente del Parlament, Roger Torrent, también presenció el acto, como los diputados del partido Rubén Wagensberg o Najat Driouech, y por ex consejeros republicanos como Joan Manuel Tresserras y Carles Mundó, o el diputado republicano al congreso Joan Tardà.

Entre el público se contaban además ex altos cargos socialistas como el consejero de Economía, Antoni Castells, o el ex ministro, Joan Majó. Y personalidades como los arquitecta Itziar González, Oriol Bohigas o Beth Galí, el empresario del pinyol independentista Oriol Soler o el editor Eduard Voltas. Y quien tampoco se perdió el acto fue Diana Garrigosa, esposa del ex alcalde y hermano del candidato, Pasqual Maragall.

Tras el primer bloque en el que se refirió al proceso independentista y a eventuales pactos postelectroales, el discurso del alcaldable tuvo un marcado acento social. Maragall defendió conceptos como el de salario mínimo, “becas salario” de formación, medidas de “regulación e intervención inmediata” contra la desigualdad y actitud “intransigente con la precariedad”. El alcaldable también defendió el “ubanismo como herramienta de transformación social”, la necesidad de invertir en el eje Besòs, de aumentar el parque de vivienda de alquiler asequible, de armar una red metropolitana de transporte o de “empoderar a la ciudadanía” para transformar el sector energético.