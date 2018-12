Bellaterra busca dejar Cerdanyola e integrarse en Sant Cugat

Bellaterra podría dejar de pertenecer a Cerdanyola del Vallès e incorporarse a Sant Cugat del Vallès. Ese es el deseo de un grupo de vecinos, que impulsarán una recogida de firmas a partir del 15 de diciembre para solicitar el traspaso de manera oficial.

El descontento de Bellaterra viene de lejos. Se sienten “desconectados” física y socialmente de Cerdanyola. “La construcción de la Universidad Autónoma y de la AP-7 nos desconectó físicamente”, asegura Ramon Andreu, presidente de la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Bellaterra. Los gestores de la EMD mantienen tensas relaciones con el ayuntamiento, que han acabado en litigios judiciales.

En 2015, organizaron una consulta ciudadana en la que ganó la opción de convertirse en municipio independiente. Una posibilidad que ahora Andreu descarta tras el varapalo judicial del Constitucional que recibió Medinyà (Girona), al que se le impidió constituirse como pueblo. Como alternativa, piden integrarse a Sant Cugat, una ciudad con la que tienen más conexión física (por la línea de Ferrocarrils) y social (el 65% de los vecinos compra allí, según una encuesta de consumo de 2012). “Con Sant Cugat estamos muy cohesionados”, explica Andreu.

Una comisión de vecinos creada este domingo ex profeso debe recoger el 50% de firmas del censo de Bellaterra (unos 2.200 vecinos) y los informes de los dos ayuntamientos afectados. La última palabra, no obstante, la tiene la Generalitat. El Ayuntamiento de Cerdanyola expresó su sorpresa el jueves durante el pleno cuando Andreu anunció la iniciativa. Sant Cugat, de momento, no se ha pronunciado.