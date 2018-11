La víctima del atropello del patinete, una anciana con buena salud que paseaba con andador

Solo algunos comerciantes de la rambla del Carme conocieron el atropello del patinete eléctrico. La mayoría, no. Ocurrió en agosto y muchas tiendas estaban cerradas. Manoli, que regenta una tapicería, fue una de las que sí lo supo. Explica que, en el barrio, la mujer era conocida de forma cariñosa por sus constantes paseos por la rambla. "Es que siempre iba arriba y abajo con su andador. Era una mujer muy conocida", lamenta.

Manoli cuenta que el suceso (del que no fue testigo directa) ocurrió a mediodía. Cuando llegaron las ambulancias, la víctima del accidente "no sangraba" y fue trasladada de inmediato al hospital. Según explica la mujer, la anciana tomaba sintrom, un medicamento anticoagulante. Aun así, gozaba de buen estado de salud y prueba de ello eran sus paseos por la calle del Carme, una avenida con un tramo central para peatones y dos carriles reservados al tráfico a lado y lado.

El accidente, añade, ocurrió en el tramo central del paseo a la altura del número 37. Manoli pide que se regule el uso de los vehículos de movilidad personal para evitar nuevos siniestros de ese tipo. "Lo que ha ocurrido le puede pasar a cualquiera. Cuando veo un patinete de esos a mucha velocidad me entra un escalofrío".

"Siempre iba por la rambla con un andador", explica la dueña de una tienda donde trabaja una sobrina de la víctima. "Era una señora muy querida porque tenía conocidos en el mercado. Cuando pasó, nos quedamos muy parados", añade. "Era mayor, es verdad, y aunque tenía sus cosas, estaba perfectamente". Uno de los tenderos de la frutería la Botiga, a escasos metros del punto donde tuvo lugar el fatal accidente, coincide en que la víctima era muy popular en el barrio: “Siempre decíamos que nos iba a enterrar a todos. Era clienta nuestra y venía casi a diario con su inseparable caminador. Era pequeña pero caminaba muy rápido con el aparato aquel”.

Viqui, otra vecina, lamenta que en la zona no hubiese "carril bici pintado ni nada por el estilo". "Aquí vamos los peatones, bicicletas y patinetes por el mismo lugar. Es una zona muy ancha y creo que todos cabemos. Lo de agosto fue un accidente lamentable pero no se puede hacer mucho más”, destaca. Frente a Viqui, otros vecinos lamental la proliferación de patinetes eleéctricos de forma "descontrolada" por la zona. "No sabes por dónde salen y siempre van por la acera", explicaba la tarde del miércoles, después de que EL PAÍS publicase la información del atropello, uno de los vecinos que recordaba el día de los hechos como algo poco excepcional

El vendedor de cupones de la ONCE que tiene el puesto en el pasaje de los Ametllers esquina la calle del Carme asegura que en el momento en que tuvo lugar los hechos el barrio “estaba a medio gas, con casi todos los vecinos de vacaciones”. “Aun así lo recuerdo perfectamente, estaba vendiendo en la puerta del mercado de La Plana (a solo unos metros del lugar del siniestro) cuando vi la ambulancia. Luego me explicaron que la mujer cayó y se golpeó la cabeza. Era la tía de una de las carniceras del mercado. Lo hemos sentido todos muchos”, lamenta.