¿Quieres liberar la ciudad de machismo? Juega al 'City watch'

Casi 90 adolescentes madrileñas viven bajo protección por haber sufrido violencia machista, según el Instituto nacional de estadística. Muchas de ellas ya son maltratadas en el primer mes de relación con sus novios del colegio o del instituto, según el estudio Voces tras los datos. Y la tragedia que reflejan esas estadísticas se concreta en cientos de víctimas: hasta agosto de este año, la Comunidad había atendido a 271 niñas que temían que su novio estuviera empezando a maltratarlas. El terror de la violencia de género no es solo cosa de adultos. Para combatirlo entre los adolescentes, el Gobierno regional empezará esta semana una campaña de sensibilización de 1,7 millones e impulsará un videojuego (City Watch) para convertir a los usuarios en los liberadores de 40 ciudades tomadas por la violencia machista. Un intento de concienciar a los jóvenes usando su propio lenguaje.

“Lo que hemos visto es que los jóvenes están enganchados al WhastApp todo el día, y que lo usan de una manera muy negativa”, explica Miguel Escudero, coordinador de Fly Games, la compañía encargada de desarrollar el videojuego, en la que se mezclan psicólogos, educadores y programadores. “Las situaciones de maltrato, las amenazas, o los mensajes sumisos por parte de las chicas, se han llegado a hacer frecuentes”, sigue. “El juego consiste en recoger señales wifi para entrar en móviles en los que están teniendo lugar conversaciones en las que hay un maltrato, identificar esos mensajes, y moverlos para que se los trague quien los ha emitido”, describe. “Con los mensajes sumisos de la mujer, hay que enviarlos a una papelera para destruirlos”, añade. “Y los mensajes positivos, los de empoderamiento de la mujer, hay que marcarlos, lo que te recompensa, te da medallas, y te ayuda a liberar una ciudad [de violencia machista]”.

Imagen del videojuego.

La red de atención integral de Madrid atendió en 2017 a un total de 24.273 mujeres víctimas de violencia de género, de las que el 1,22% eran adolescentes. Los organismos públicos de la región detectaron el año pasado a 128 niñas que sufrían maltrato en sus primeras relaciones de pareja, y les proporcionaron ayudas y atención psicológica. Ahora buscan concienciar a jóvenes de entre 12 y 18 años a través de esta aplicación, que se presentará en un instituto de la región, se publicitará y se empleará en los talleres que se imparten en colegios e institutos. ¿Servirá un videojuego para evitar nuevos casos?

“Los videojuegos constituyen instrumentos para que los niños y las niñas comprendan el medio cultural que les rodea, para que se desarrollen como personas, e influyen muchísimo en ellos”, contesta Enrique Díez Gutiérrez, profesor de la facultad de educación de la Universidad de León y coautor del estudio Sexismo y violencia de género en los videojuegos. “Respecto a la televisión, o la radio, tienen la diferencia de que exigen una involucración activa”, razona. “Los videojuegos que llegan a todos los chicos y chicas, porque se venden y porque se lo pasan entre ellos, reproducen de forma brutal los estereotipos sexuales. Algunos alientan el maltrato, la violencia de género o la violación”, lamenta. Y remata: “Estas alternativas son interesantes siempre, pero me preocupa algo esencial: primero, que no dejan de ser periféricas; segundo, que no son tan atractivas como los videojuegos tradicionales, que cuestan 80 millones de euros; y tercero, que para los chicos y chicas es como si les pusieran deberes para casa. Normalmente solo los usan con supervisión adulta”.

El videojuego de la Comunidad costará 18.000 euros, porque algunos de los programadores han trabajado gratis; y estará disponible antes de que finalice el año para descargar en teléfonos con sistema operativo iOS y Android. Desarrollado en colaboración con la dirección general de la mujer, usa un formato similar al del mítico Pacman. Tras liberar una ciudad, el jugador mantendrá una conversación sobre violencia de género con el guía de la historia, el Black Master. Un personaje encargado de dotar de armas para pelear contra la violencia machista a los jóvenes usuarios. Una lucha imprescindible e irrenunciable.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram