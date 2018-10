Elisenda Alamany renuncia como portavoz de los comunes en el Parlament

La diputada Elisenda Alamany ha anunciado esta mañana que ha decidido renunciar a su cargo de portavoz de Catalunya en Comú en el Parlament. La parlamentaria, en su calidad de número dos de la formación en la Cámara catalana, se había negado a firmar el despido de Marc Grau como coordinador del grupo y se arriesgaba a ser destituida por la formación. Su rúbrica era necesaria jurídicamente para prescindir de Grau, que forma parte de su entorno. En un mensaje a través de las redes sociales, la diputada, que mantendrá el escaño, ha afirmado que se trata de un "paso nada fácil pero necesario para seguir adelante" sin dar más detalles. Su salida en la portavocía confirma la crisis de los comunes que desde las elecciones del 21-D ha perdido a su líder (Xavier Domènech) y ahora a Alamany (portavoz). Probablemente, la ecosocialista Marta Rivas, portavoz adjunta, podría ser la nueva portavoz.

"La nueva política que tenemos que construir no pasa por confirmarse ni por resignarse. La discrepancia no pasa por la comodidad ni por cualquier cosa por mantenerse en el cargo. Es por eso que renuncio a él. Estoy convencida de que hace falta construir una política que nos aleje de las mas prácticas", afirma en el texto. Alamany presentó el pasado día 23 la corriente Soberanistaes de Catalunya, dentro del partido que aspira a reconducir el rumbo de la formación que dirige Ada Colau al sostener que se ha desviado de los principios fundacionales de su asamblea constituyente de hace dos años al no acotar la influencia de los partidos y haberse distanciado del soberanismo. Justo un día antes, Marc Grau fue destituido como coordinador del grupo parlamentario. Alamany lo atribuyó directamente a represalias e invitó a quienes lo forzaron a explicar “sus miserias”.

Avui faig un pas gens fàcil, però necessari per seguir endavant.https://t.co/ljhj3TL49q — Elisenda Alamany (@Elisendalamany) 29 de octubre de 2018

La corriente Sobiranistes cuenta con el apoyo de exmiembros del equipo de Domènech, de Joan Josep Nuet, líder de Esquerra Unida i Alternativa y varios cargos y excargos de ese partido y de miembros del sector Desbordem, los anticapitalistas de Podem. La diputada fue criticada con acritud por personas próximas a Ada Colau que la acusaron de "trepismo" y de "ego". Joan Mena, de EUiA, portavoz de los comunes, ofrecerá a las 11.00 una rueda de prensa en la que dará su versión de los hechos. Unos 40 cargos de EUiA, del sector crítico, firmaron un manifiesto reprobando a Nuet, quien les pidió "lealtad" y les recriminó haberse promocionado dentro de los comunes después de participar en el "cambio de rumbo" del partido.