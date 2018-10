El salto político de Joan Lino Martínez

En Madrid, un medallista olímpico entre 1.200 afiliados de Ciudadanos. Cuando Ignacio Aguado y Begoña Villacís desfilan por el Teatro Capitol para dirigirse hacia el escenario desde el que lanzan su precampaña electoral, Joan Lino Martínez les observa desde la primera fila. Este es el atleta que devoró un bronce en los Juegos de Atenas 2004 con un salto prodigioso. El mismo que había huido del comunismo cubano tras encontrar el amor en España, y que pronto descubrió que aquí el deporte de élite es frío y resultadista (“Así es el capitalismo, amigo”, dijo cuando le redujeron su beca ADO). Uno que ahora entra en la órbita de Ciudadanos justo cuando el partido busca independientes para elaborar las listas electorales con las que concurrirá a las elecciones de 2019.

“Yo soy especialista en dar saltos”, sonríe el saltador, de 40 años, tras un mitin rebosante de banderas de España y de la Comunidad de Madrid. “Me he dado cuenta de que para cambiar las cosas hay que estar en los sitios, hay que hacerlo desde dentro”, añade. “Para cambiar el deporte, para cambiar la educación, hay que mojarse, y por eso estoy aquí”, razona el exatleta, que está asesorando a Ciudadanos en la elaboración de su programa electoral, aportando su experiencia como competidor y entrenador de élite. “Estar en las listas no lo decido yo, pero es una posibilidad. No descarto nada. Hay que dar un paso adelante”, remata.

Como informó este diario, Ciudadanos busca independientes con los que engrosar sus listas para las elecciones municipales y autonómicas de 2019. El partido siempre ha defendido que está abierto al talento externo, y eso ha hecho que incluya a deportistas casi desde su misma fundación. Así, Aguado incluyó en su propuesta para las elecciones de 2015 a Roberto Núñez, exjugador del Real Madrid de baloncesto, que hoy es diputado en la Asamblea regional. El antiguo base ha servido ahora de nexo de unión entre el líder del partido y Lino Martínez.

“No es normal que gente tan distinta de sitios tan distintos y con formaciones tan diferentes hayamos coincidido en el mismo proyecto”, dice el líder de Ciudadanos, que aún tiene que ganar las primarias del partido para ser proclamado candidato del partido de Albert Rivera para las elecciones de 2019. “No sé si es el destino, pero sí sé que no es casualidad”, continúa ante un teatro abarrotado. “Queremos un gobierno que piense a largo plazo, que sepa que gobernar no es llegar por llegar, sino llegar para cambiar las cosas”, sigue. Y remata: “No podemos seguir esperando que los partidos del siglo XX solucionen los problemas del siglo XXI”.

“Queremos cambiar Madrid, transformar Madrid, bajar los impuestos al mínimo, porque se puede”, añade Villacís, que se presentará para ser la candidata a la alcaldía de la capital.

Todo eso lo ven y lo escuchan desde la primera fila del teatro representantes de la sociedad civil como Silvia Barreda, experta en ciberseguridad; Carla Santiago, presidenta asociación mujeres gitanas; Olga del Valle, presidenta de Madrid Lo Vale; o Alberto Ynzanga, experto en innovación. Junto a ellos Joan Lino Martínez. La sonrisa del atletismo ya está siendo tentada para que dé el salto a la política.