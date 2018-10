De regional a la Champions teatral

Pepe y Marta estaban en medio de una tormentosa crisis de pareja cuando compraron un par de entradas para ver El cavernícola, una de las muchas obras que se estrenaron en salas alternativas cuando la economía española se tambaleaba hace más de una década. Esta y otra media docena de espectáculos abordan asuntos que nos afectan a todos pero cuyos actores son capaces de sacarnos más de una sonrisa. Unas obras empezaron en la red alternativa de teatros de Madrid, otras estaban previstos para un par de temporadas y lo que nunca imaginaron los productores es que superasen los cinco años en cartel. Ahí está Eduardo Aldán (Portugalete, 1973), actor y guionista de Espinete no existe, intentando cerrar a finales de año este espectáculo que lleva 12 años en cartel; Nancho Novo, metido en la piel de un cavernícola que de manera alternativa, lleva, entre unas cosas y otras, 13 temporadas con la obra. Las monjas happy cantando alegres en La llamada, una obra sobre la fe, la amistad y el primer amor, son las que llevan menos tiempo, pero ya han llevado a la taquilla a 500.000 espectadores. Son millones los españoles que a lo largo de los años han acudido a pequeños espectáculos como Burundanga, Clímax, e Ilustres ignorantes, este último acaba de iniciar su séptima temporada con Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi.

Todas ellas son obras de producción española que han conseguido sortear la crisis atrayendo a más espectadores que nunca de toda España. Turistas nacionales que viejan a la capital y en su plan de viaje tienen previsto asistir a un musical o una obra de teatro.

Aldán, el 29 de diciembre, dejará de subirse al escenario del Infanta Isabel, para interpretar el monólogo de Espinete no existe. “No hablo en la obra de ese personaje televisivo sino de la infancia, los juguetes, la alimentación. En principio yo pensé que mis espectadores serían la generación de los 70 y 80 pero ante mi sorpresa ha ido apareciendo gente de todas las edades. Así hasta un millón de personas. Lo sé por el número de piruletas que he entregado”, explica el actor. El erizo Espinete, que figura en el título de la obra, fue el personaje principal del programa infantil Barrio Sésamo, que se emitió durante los años 1980 en TVE, interpretado por la actriz Chelo Vivares.

“A la gente creo que le gusta porque es una pieza sincera, hablo de mí mismo de mi experiencia, de lo vivido hasta ahora. Con el tiempo he ido modificando el texto y adaptándolo al momento. Creo que ahora está en el punto perfecto. He avanzado como actor porque subirte cada día a un escenario y creerte lo que estás haciendo tiene mucho mérito”. Echará el telón de esta obra y en enero lo subirá con el estreno de El jefe, un diálogo sobre un jefe y un empleado.

La Llamada —500.000 espectadores— y Burundanga —800.000— son en este momento las dos obras principales dentro de la programación estable del Teatro LARA.

Escena de la obra teatral 'Burundanga'. Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) narra la historia de una joven a la que Dios se le aparece entonando canciones de Whitney Houston. “Hemos incorporado nuevos efectos de escena, nueva iluminación... Ya estamos lejos de aquel pequeño espectáculo indie con el que empezamos”, asegura Ambrossi. Tanto La llamada como Burundanga empezarán a girar por España, mientras en Madrid continúan los mismos actores con las representaciones.

Clímax, escrita por Alejandro Melero, va tener una vida diferente a la del escenario. El director y guionista Alfonso Albacete ha adaptado el texto para hacer una película. Sin casi publicidad con el boca a boca ha logrado que la obra sea vista por 130.000 espectadores. “Es una comedia romántica que aborda las relaciones de pareja. Surgió durante la crisis pero continúa después de ella. Creo que a la gente le gusta evadirse pero sin frivolidades”, explica Melero.

Del feminismo contemporáneo, la sensibilidad masculina, las zonas erógenas de hombres y mujeres habla Nancho Novo en El cavernícola —750.000 espectadores-. Aborda los temas más comunes de las relaciones entre los dos sexos apuntando de lleno al humor y la diversión. Se estrenó en el Teatro Arlequín de Madrid en 2002 donde estuvo una temporada completa. Actualmente está en el Teatro Infanta Isabel. “la obra es divertida, te puedes sentir identificado y es original”, apunta el actor protagonista Nancho Novo (A Coruña, 1958) que lleva sobre sus espaldas 1.972 representaciones.

Pepe y Marta (mombres ficticios) han vuelto a los 10 años a ver El cavernícola y esta vez tras la obra esperaron al actor. “Después del espectáculo hablamos mucho. Ahora cumplimos 25 años juntos. Esta obra salvó nuestra relación”.