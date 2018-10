Galiza Nova prende “lume á monarquía” en el día de la “masacre”

"Galicia no es Hispanidad. Galicia es lucha, lucha obrera y lucha nacional, que son la misma", ha clamado esta mañana Galiza Nova, la organización juvenil del BNG, durante la concentración convocada este mediodía en la plaza 8 de Marzo de Compostela para prender “lume [fuego] á monarquía”, personificada en una figura entronizada de Felipe VI.

Casi un centenar de miembros de la formación apoyados por algún veterano del Bloque acudieron a la cita, que no era ninguna fiesta: “Nosotros no tenemos nada que celebrar porque no celebramos masacres”, ha justificado en su intervención Navia Rivas, integrante de la dirección de Galiza Nova. Con la pompa del día de la Hispanidad, la monarquía española “se muestra muy orgullosa del genocidio cometido en América Latina”, ha abundado en la misma idea el secretario general del grupo, Alberte Fernández. La quema de la figura al modo de un meco con banda rojigualda, corona y la cara del Rey era, para el líder del colectivo nacionalista, “un acto de defensa de la libertad de expresión, contra el régimen y todo lo que representa".

La monarquía “blindada” por la Constitución, hoy encarnada en Felipe VI, es para Galiza Nova “la continuidad del franquismo” y heredera de la “opresión” de Galicia desde tiempos de Isabel y Fernando. “La monarquía española lleva desde hace siglos oprimiendo a Galicia, estableciéndose una continuidad desde los Reyes Católicos hasta hoy”, defendía la organización en la convocatoria de la quema. “Por eso en esta fecha de exaltación de la conquista y del imperialismo castellano y español no podemos más que rechazar el actual modelo de Estado; un reino al que nos vemos sometidas las naciones sin Estado”.

Alberte Fernández ha llamado a "romper" con el Estado español porque "reprime los movimientos de liberación nacional, incluso con la violencia física, y con un monarca que felicita a los policías que participaron en las cargas masivas del 1-O". Tras la concentración juvenil, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reclamado a Ana Pontón, portavoz nacional del Bloque, que desautorice públicamente el acto de quema del monarca de trapo y cartón.