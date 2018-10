Escritoras ocultas y psicodelia en el museo

Viajamos desde la Antigua Roma al movimiento psicodélico de los 60, con paradas intermedias para resolver un misterioso crimen, repasar la biografía de Frida Kahlo y aprender sobre escritoras olvidadas por la literatura.

Obra de la muestra 'Mvsas'.

EXPOSICIÓN. Mvsas

El Molinete de Cartagena (Murcia) no solo es uno de los parques arqueológicos más grandes de Europa ubicados en una zona urbana, sino que, además, sus excavaciones nos siguen dando sorpresas cada cierto tiempo. La colonia romana de Carthago Nova -hoy Cartagena- fue una de las principales metrópolis del Mediterráneo occidental, por eso sus restos arqueológicos son una fuente constante de importantes hallazgos. Recientemente, en las excavaciones del Edificio del Atrio, se localizaron tres pinturas murales que datan de la segunda mitad del siglo I y en las que aparecen representados Apolo y dos de las Musas de la poesía, Calíope y Tersícore. Ahora, gracias a la exposición Mvsas del Museo Arqueológico Nacional, podemos admirar estas pinturas únicas y conocer mejor el proyecto del Molinete en un interesante ciclo de conferencias, organizado de forma paralela a la muestra.

Cuándo: Del 2 de octubre al 9 de diciembre. Dónde: Museo Arqueológico Nacional (c/ Serrano, 13). Precio: 3 euros

MÚSICA. The Wave Pictures

La trayectoria de The Wave Pictures es una de las más peculiares y longevas del pop-rock actual. El trío británico, formado por David Tattersall, Franic Rozycki y Jonny Helm, se formó en 1998 y, tras varios álbumes menores, dieron la campanada en 2008 con su inolvidable Instant Coffee Baby. Desde entonces, el ritmo de sus lanzamientos discográficos ha sido frenético -casi un LP por año, además de numerosos EPs, rarezas y colaboraciones- al igual que su agenda de conciertos, como si quisieran recuperar el tiempo perdido. Lo que hace grandes a The Wave Pictures es su alergia a las modas y su afinadísimo sentido del humor, que saben integrar a la perfección en sus letras cargadas de ingenio. Una banda que, por momentos, recuerda a Pulp, Modern Lovers o Suede, pero que ha sabido desarrollar su particular sello personal. Regresan a Madrid el miércoles 17, cómo no, con nuevo disco bajo el brazo: Brushes with Happiness.

Cuándo: 17 de octubre a las 21.00. Dónde: Sala 0 (Plaza de Callao, 4). Precio: De 16 a 19 euros

CIRCO. Festival FIRCO

El Teatro Circo Price continúa acercándonos las propuestas más sorprendentes del circo internacional y esta vez lo hace acogiendo el primer Festival Iberoamericano de Circo, organizado por la asociación Circontinentes. Con dieciséis espectáculos -seleccionados entre más de 200- pertenecientes a doce disciplinas circenses diferentes y protagonizado por las jóvenes promesas de diez países, FIRCO se presenta en sociedad como una cita ineludible para los amantes de este arte. Las semifinales del festival tendrán lugar el viernes 19 y el sábado 20 de octubre; el domingo 21, un jurado especializado anunciará los premios. En total, tres días enteros para disfrutar de la fuerza, la creatividad y la vitalidad de los artistas circenses contemporáneos.

Cuándo: Del 19 al 21 de octubre. Dónde: Teatro Circo Price (Ronda de Atocha, 35). Precio: De 15 a 18 euros; abono 30 euros.

EXPOSICIÓN. María Hesse. Tinta y sensibilidad

María Hesse se ha convertido, en los últimos años, en una de las ilustradoras con más proyección del panorama nacional. Es probable que te hayas cruzado con alguna de sus obras en las librerías, como la biografía ilustrada que le dedicó a Frida Kahlo, que lleva ya quince ediciones y se ha publicado en doce países. Sus dibujos en gouache y tinta china, de espíritu naif y llenos de sensibilidad, en los que las mujeres tienen un papel protagonista, se han convertido en verdaderos iconos pop. Es la primera vez que las obras de esta artista se exponen en las paredes de un museo, con una muestra en la que podremos contemplar 30 piezas originales de sus libros David Bowie. Una biografía, Frida Kahlo. Una biografía y Mujercitas.

Cuándo: Del 9 de octubre al 25 de noviembre. Dónde: Museo ABC (c/ Amaniel, 29-31). Precio: Gratuito.

LITERATURA. Ocultas. Mujeres tapadas por el canon literario

La caseta número 1 de la Cuesta de Moyano prosigue con su programación otoñal y lo hace con un ciclo de charlas a cargo de la escritora, estudiosa y traductora Gloria Fortún, que tratará de sacar a la luz a todas esas escritoras que el canon literario ha ignorado de manera sistemática. La primera sesión se centrará en el clásico de Joanna Russ Cómo acabar con la escritura de las mujeres, que la propia Fortún ha traducido (por primera vez) al castellano, que explora las estrategias a través de las cuales las mujeres que se dedican a la literatura han sido menospreciadas. La segunda sesión estará dedicada a las escrituras lesbianas, partiendo de una cita extraída de Una habitación propia, de Virginia Woolf. La última charla tratará sobre mujeres y ciencia ficción, y toma como título Desposeídas, haciendo un guiño en femenino al clásico de ciencia ficción de Ursula K. LeGuin. Hay que inscribirse en el mail cuestamoyano@madrid.es.

Cuándo: 20, 26 y 27 de octubre a las 18.00. Dónde: La 1 de Moyano (Cuesta de Moyano). Precio: Gratuito.

MERCADILLO. Lost&Found.

Para aquellos que disfrutan renovando -aunque sea ligeramente- el armario cada temporada, pero se niegan a caer en las garras del fast fashion, el Lost&Found tiene la solución. Este mercadillo, uno de los más grandes que se celebran en la capital, es la opción perfecta para ir en busca de tesoros de segunda mano y alguna que otra joyita vintage. Además de ropa, el patio de Conde Duque se llenará de vinilos, vajillas, juguetes antiguos, complementos y libros para que todo el mundo pueda hacerse con su tesoro particular. Todo ello aderezado con gastronomía y la música de los DJs que pincharán durante ambas jornadas.

Cuándo: 20 y 21 de octubre, de 11.00 a 20.00. Dónde: Centro Cultural Conde Duque (c/ Conde Duque, 11). Precio: Gratuito.

TEATRO. El curioso incidente del perro a medianoche

“Me llamo Christopher John Francis Boone. Me sé todos los países del mundo y sus capitales, y todos los números primos hasta el 7.507. Me gustan los perros. Uno siempre sabe qué está pensando un perro”. Así comienza la historia de El curioso incidente del perro a medianoche, un éxito teatral basado en la novela del escritor británico Mark Haddon que, en su periplo internacional, se ha hecho con cinco premios Tony y siete premios Olivier. Cuenta la historia de Christopher, un niño con trastorno autista y una mente brillante, que decide investigar la misteriosa muerte del perro de su vecina, la señora Shears. A partir de este extraño incidente, ocurrido siete minutos después de la medianoche, se desarrollará una intrigante trama de aventuras, guiada por la peculiar visión del mundo del joven Christopher.

Cuándo: Del 5 de septiembre al 20 de enero de 2019. Dónde: Teatro Marquina (c/ Mateo Inurria, 2). Precio: De 17 a 27 euros.

EXPOSICIÓN. Psicodelia en la cultura visual de la era beat 1962-1972

El Círculo de Bellas Artes se adentra en el archivo privado del historiador del arte y coleccionista Zdenek Primus, para mostrarnos la influencia que la música beat y rock tuvieron sobre el diseño gráfico entre los años 1962 y 1972. Con carteles de conciertos, portadas de discos de Bob Dylan, Pink Floyd o The Doors, revistas como Oracle, Oz o Pop Music Express, libros y folletos sobre drogas y cultura hippie, esta exposición se propone analizar el significado del movimiento psicodélico. De forma paralela a la muestra, se han organizado una serie de charlas sobre el movimiento psicodélico, que contarán con figuras como Diego Manrique o Kiko Amat, y un ciclo de cine en el que se proyectarán títulos como Vértigo, El hombre con rayos X en los ojos o El fantasma del Paraíso.

Cuándo: Del 17 de octubre al 20 de enero de 2019. Dónde: Círculo de Bellas Artes (c/ Alcalá, 42). Precio: 4 euros.