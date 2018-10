Un jurado popular culpa a Nelson Parra de la muerte de su pareja

Un jurado popular ha emitido esta tarde en Madrid un veredicto de culpabilidad contra Nelson Parra como responsable del asesinato de su pareja, Matilde Castro, a la que asestó siete puñaladas de manera sorpresiva. Algunas de las punzadas fueron realizadas con el propósito de incrementar el dolor de la víctima. La juez dictará las penas correspondientes al condenado tras la decisión del jurado. La fiscal del caso pide 26 años de prisión por los delitos de quebrantamiento de medida cautelar y asesinato con agravante de parentesco.

En el juicio, celebrado la pasada semana, el asesino afirmó no recordar nada de lo ocurrido y declaró que se enteró de la muerte de su compañera cuando estaba detenido. El abogado defensor sostuvo que el procesado no era culpable de la muerte de Matilde Castro por padecer trastornos psíquicos.

Parra tenía una orden de alejamiento de su compañera sentimental, dictada por un juzgado de Madrid, por una denuncia de maltrato físico que no respetó.

Los hechos sucedieron en la noche del 31 de diciembre de 2016, Nelson Parra, de 19 años, después de beber cervezas y combinados de alcohol, le propinó siete puñaladas a Matilde Castro en la vivienda que tenía en Rivas (Madrid). Esta murió horas después en el hospital Gregorio Marañón de Madrid a consecuencia de las heridas.

Desde 2013 que se empezaron a contabillizar, 963 mujeres han muerto en España por violencia de género, 27 menores han quedado huérfanos y 27 niños han sido asesinados por violencia machista.