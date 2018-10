El presunto asesino de una mujer alega trastornos psíquicos y no recordar nada

Nelson Parra, pareja de Matilde Castro, está siendo juzgado en la Audiencia Provincial por haberle asestado siete puñaladas de manera sorpresiva y, alguna de ellas, con el propósito de aumentar el dolor. El acusado tenía una orden de alejamiento dictada por un juzgado de Madrid por una denuncia de maltrato físico. La fiscal pide 26 años de prisión por asesinato y violar la orden de alejamiento. El procesado sostiene que no recuerda nada de lo que sucedió en la Nochevieja de 2016 y que padece transtornos psíquicos.

Un jurado popular determinará esta semana en Madrid si Nelson Enrique Parra es culpable o no del asesinato de Matilde Castro a la que, según las acusaciones, le propinó siete puñaladas en la Nochevieja de 2016 en la vivienda que tenía en Rivas (Madrid) y murió horas después en el hospital Gregorio Marañón a consecuencia de las heridas. La fiscal pide 26 años de prisión por los delitos de quebrantamiento de medida cautelar y otro de asesinato con agravante de parentesco. Las acusaciones, particular y popular —familiares de la víctima y Ayuntamiento de Rivas—, añaden a estos delitos el de maltrato habitual. La defensa sostiene que el procesado no es culpable de la muerte de su compañera alegando trastornos psíquicos.

Nelson Parra, de 19 años cuando se produjeron los hechos, era pareja de Matilde Castro, de 40 años y profesora de Químicas, desde marzo de 2015 hasta el momento de su muerte, según declaró el procesado. El trágico suceso se produjo después de que ambos estuviesen con unos amigos tomando copas en un bar de Rivas. A eso de las 22.00 horas, el 112 recibió una llamada de Nelson Parra alertando de que su esposa se había accidentado y tenía mucha sangre. Al parecer, según las investigaciones policiales, las heridas se realizaron de manera sorpresiva y con el propósito de aumentar el dolor a la víctima, con un cuchillo de cocina de 15 centímetros que le clavó en el cuerpo en siete ocasiones. La convivencia de la pareja, anterior a este suceso, estuvo salpicada de disputas hasta el extremo de que el 1 de noviembre la víctima interpuso una denuncia en el Juzgado de Violencia de Género número 1 de Arganda del Rey por haber sido golpeada por Parra. El juzgado dictó una orden de alejamiento por maltrato en la que se le impedía a este acercarse a ella en un radio de 200 metros. Antes de la relación con Matilde Castro, una joven vinculada al procesado denunció haber sido amenazada y maltratada.

¿Dónde está mi mujer?



El procesado sostuvo en su declaración que solo recuerda haberse dormido el 31 de diciembre en el bar donde estuvieron tomando copas y haberse despertado el 1 de enero en el calabozo manchado de sangre. “¿Dónde está mi mujer”, dice que fue lo primero que preguntó a la policía cuando estaba entre rejas. Según su relato, no respetó la orden de alejamiento porque ambos querían estar juntos y fue ella quien le llamó para que volviese. Además, afirmó en su declaración ante el jurado, que durante la tarde del día 31 de diciembre ingirió pastillas para calmarse. “Escuché susurros que me llamaban y cogí las pastillas del cajón y me tomé cuatro” y después se fue al bar en el que estaba su novia y amigos y allí bebió una decena de cervezas y varias copas de ron con coca-cola. A partir de ese momento dice no recordar nada más, ni la vuelta a casa, ni el incidente del cuchillo, ni la llamada al servicio de emergencias, ni su detención. Sostiene que estuvo tratado por enfermedad psíquica desde los 6 años a los 18 en el Centro de Salud Mental de Argüelles pero que la medicación la tomaba de manera arbitraria y solo cuando estaba estresado, aún a pesar de saber que debía tomarla a diario y sin mezclarla con alcohol.