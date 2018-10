Las miserias humanas de cuatro amigos y empresarios de éxito

Es una historia que pone al espectador frente a tantas preguntas que es como mirarse ante un espejo de lo más revelador. Aquí no hay rodeos ni maquillajes. ¿Cuál es el precio por ir a la cárcel? ¿Quién asume la culpa de una decisión conjunta? ¿Quién está dispuesto a comerse el marrón y a cambio de qué? ¿Dónde empieza y acaba la amistad? El dramaturgo argentino Daniel Veronese vuelve a los escenarios madrileños con la obra 7 años, basada en la película original de Netflix, primera producción española de esta plataforma que dirigió Roger Gual y que se estrenó en 2016, con Paco León, Juana Acosta y Manuel Morón, en sus papeles principales. Cuatro amigos y empresarios de éxito, millonarios, se reúnen fuera del horario laboral para abordar un espinoso asunto: el descubrimiento por parte de Hacienda de importantes delitos fiscales les aboca a una pena de prisión de siete años. Siguiendo los consejos de sus abogados, la mejor opción es que uno de ellos se entregue y asuma toda la responsabilidad del delito cometido. Para ello contrata a un mediador. La obra estará en los Teatros del Canal del 4 de octubre al 4 de noviembre.

Miguel Rellán, en el papel de mediador, Carmen Ruiz, Eloy Azorín, Juan Carlos Vellido y Daniel Pérez Prada protagonizan esta sórdida historia, en la que, alrededor de una sala de reuniones, salen a relucir todas las miserias humanas y los valores de la amistad. Daniel Veronese (Buenos Aires, 1955) aceptó el encargo del empresario Pedro Larrañaga para llevar al teatro el guion de 7 años. Razones había muchas, además de una historia con una dramaturgia teatral imponente. “Leyendo el guion se me trastocó el sueño porque parte de una premisa aterradora ¿Qué pasaría si yo me viera abocado a ir a la cárcel? ¿A quién entregaría?”, explica su director, que resalta la diversidad, riqueza y complejidad de caracteres de estos personajes, lo que da una posibilidad de empatizar con cada uno de ellos. “Yo me termino por identificar con los cinco personajes, espero que al público le pase lo mismo”, añade Veronese, para quien el trasfondo político-económico, como es el desfalco a la Hacienda pública por parte de este grupo de empresarios, es casi lo de menos. Lo importante es cómo cada uno de ellos afronta esta situación tan trágica y tan humana, mientras van surgiendo toda una retahíla de perversidades. La familia, la importancia del dinero y la amistad explotan en ese escenario. “El peor enemigo de la amistad es la sinceridad”, dice el actor Daniel Pérez Prada, que interpreta al personaje quizás más antipático y pragmático de la historia. “Creo que el espectador se va a sorprender de comprobar como en esta situación, estos cuatro personajes se enfrentan a asuntos verdaderamente humanos, aunque tenga un trasfondo económico y político muy definido”, añade el intérprete Juan Carlos Vellido. Para la única mujer del grupo, Carmen Ruiz, que da vida a una empresaria con un liderazgo poderoso, 7 años es “toda una comedia negra, sin que nosotros hagamos comedia, es una función que genera tanta presión y tensión que la única vía de escape del público está en la risa”. Los ensayos con público, antes de su estreno, así lo han atestiguado.

Es el mediador el que tendrá que lidiar con esta situación límite y cruel. Tras escuchar las razones y reflexiones de los cuatro empresarios, será el mediador, un enamorado de la vida y apasionado por el espectáculo que a diario dan los seres humanos, el encargado de dictaminar quien será el elegido para apechugar con la pena de cárcel. “Estamos ante la vida misma”, resume Miguel Rellán, el mediador.