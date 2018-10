‘The Hole Zero’ o el viaje canalla al origen

Foto de familia del espectáculo 'The Hole Zero'.

Quienes se acerquen al Charco de la Pava de Sevilla en las próximas semanas viajarán a la nochevieja neoyorquina de 1979, cuando la ciudad vivía su propia movida. Los asistentes disfrutarán de una icónica noche de desenfreno en la legendaria discoteca Studio 54. Y es que The Hole, el espectáculo de cabaret y humor que cambió el panorama de la actuación en España, llega a la capital andaluza con su último espectáculo. The Hole Zero estará en cartel desde este jueves día 4 hasta el domingo 21.

El nuevo espectáculo, que sigue la misma línea de las otras dos entregas (cabaret, humor, acrobacias y música), es la precuela de la saga. “El público va a poder descubrir cuál fue el origen del famoso agujero, cómo se abrió”, afirma la coordinadora general de la productora LetsGo, Itxaso Barrios, quien hace hincapié en que no es necesario haber visto los anteriores montajes para entender este. “The Hole Zero mantiene la esencia, su mix eléctrico: cabaret, música, circo, buen rollo, fiesta,... Si las anteriores ocasiones han sido un cabaret berlinés de entreguerras y de revista española, en esta entrega viajamos a las fiestas disco de Studio 54”, señala la responsable.

La historia comienza después de que el maestro de ceremonias (interpretado, dependiendo de la función, por La Terremoto de Alcorcón, Manu Badenes o Txabi Franquesa) deje España y cruce el charco rumbo a Nueva York donde se convierte en anfitrión del Studio 54. Allí se enfrentará a su mayor obstáculo, a lo que le impedía reencontrarse con alguien muy especial. “Nuestros espectáculos siempre tienen un hilo conductor y, a través de este, se van desarrollando los diferentes números. Siempre con el canalleo, el punto sexy y el factor sorpresa que nos caracteriza. Todo lo políticamente incorrecto tiene cabida”, expone Barrio, quien recuerda que The Hole Zero “es un espectáculo muy vivo”. “La interacción con el público es fundamental en este tipo de show”, afirma.

Tras reunir a más de un millón y medio de espectadores en las dos anteriores producciones (The Hole y The Hole 2), el nuevo montaje también podrá verse en Córdoba (26 de octubre – 4 de noviembre) y Granada (15-25 de noviembre).