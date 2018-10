El PP de Madrid asciende a políticos investigados por la justicia

La remodelación de la ejecutiva del PP de Madrid, y los nombramientos para sus áreas de coordinación y organismos vinculados, han supuesto el ascenso de políticos que han visto cómo sus nombres aparecían implicados en investigaciones judiciales.

José de la Uz, alcalde de Las Rozas, está imputado por una presunta imprudencia relacionada con un vertido de aguas fecales, y ha sido nombrado secretario de coordinación con el gobierno regional. Su homóloga de Pozuelo, Susana Pérez Quislant, que el mes pasado declaró como investigada por un presunto delito medioambiental por la gestión de una depuradora, fue designada presidenta del consejo de alcaldes del PP regional. Y Tomás Marcelo Isoldi será coordinador de la zona Este de la Comunidad mientras se resuelve su investigación por haber permitido, presuntamente, que una estación de autobuses funcionara durante años sin las licencias preceptivas.

"No hay corrupción política en estos casos", defendió Isabel Díaz Ayuso, secretaria nacional de comunicación del PP. "El problema es que el término imputado vale para todo: vale para me han llamado a declarar por un tema de una depuradora, he dado mi explicación y me he ido; y para me he llevado 1.000 millones", siguió. "Entendemos que son casos que van a archivarse, que no tienen recorrido, y que por eso no puede dejar de contar con gente de valía", siguió, recordando que ha habido más 40 incorporaciones al nuevo organigrama. "Si nos pusiéramos así, estarían doblemente sentenciados. Creemos en su honorabilidad y confiamos en ellos".

Los nombramientos, decididos bajo la presidencia provisional de Pío García-Escudero, tensaron ayer el vínculo que une al PP de Madrid con el Gobierno regional de la Comunidad, al que sostiene.

"Como yo ya no soy el secretario general del PP de Madrid, sobre esos nombramientos habría que preguntarle a quien los ha designado", dijo el presidente de la región, Ángel Garrido, cuando le preguntaron sobre los ascensos sin mencionar los nombres precedentes. Y remató: "Habría puesto otros nombres, seguramente (...) En cualquier caso, si tengo algo que decir lo haré en los órganos internos del partido".