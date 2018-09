Los clubes deportivos suspenden a Colau, según la UFEC

Esta vez no son los hoteles ni los taxistas, sino los clubes deportivos de Barcelona. Una encuesta encargada por la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) a 319 clubes concluye que las entidades deportivas suspenden la gestión del Ayuntamiento. Estas puntúan con un 4,14 la promoción deportiva del consistorio, y con un 3,38 el apoyo que dispensa a los propios clubes.

La UFEC, que depende de la Generalitat, detectó malestar entre clubes y federaciones por la gestión deportiva en Barcelona. “Queríamos mostrar la realidad deportiva de la ciudad después de recibir quejas de los clubes en relación a las subvenciones y la nueva manera de hacer política del Ayuntamiento en la materia”, explican desde el organismo, “pretendíamos saber si el diagnóstico era real o erróneo”.

El resumen del sondeo es que existe, a ojos de las entidades deportivas, una sensación de descuido por parte del Ayuntamiento. Dos tercios aseguran que no tienen contacto con los responsables del Institut Barcelona Esports, el ente director de la gestión deportiva y el 61,4% añade que es “difícil” contactar con técnicos. La valoración del apoyo institucional es de un 3,38 global, cifra que aumenta hasta un 5,57 en los deportes para personas con diversidad funcional.

Desde el Ayuntamiento niegan los resultados: “Es una encuesta tendenciosa y partidista. Hay elementos confusos y es poco rigurosa”, responde Marta Carranza, comisionada de deportes del Ayuntamiento, “tenemos una relación fantástica con los clubes, y lo sabemos por datos propios. Las conclusiones de la encuesta no son verdad”. El estudio revela que la gran mayoría de clubes (89,5%) de Barcelona desconocen las líneas de subvención pública, y nueve de 10 de los solicitantes consideran que la cantidad recibida no es alta. “Si a la gente se le pregunta si tiene suficiente dinero, dirá que no”, rebate Carranza, que asegura que el presupuesto ordinario para subvenciones para clubes es de unos tres millones de euros. La encuesta añade que el Ayuntamiento aprueba el 89,2% de las peticiones.

Mala relación

El sondeo revela la mala relación entre las dos instituciones. La asociación denuncia, además, que el consistorio retiró subvenciones a menores federados, algo que el Ayuntamiento rebate. “Gerard Esteve [el presidente federativo] pidió ayuda municipal y aceptamos cuando no teníamos obligación. Hemos invertido unos 9 millones en temas relacionados con las federaciones en nuestro mandato”.

Uno de los elementos de confrontación es la gestión de la Oficina de Atención a los Clubes, creado para asesorar a las entidades, hasta ahora en manos de la UFEC. El Ayuntamiento abrió una licitación pública para su mando, y el organismo de Esteve no se presentó. “Si ahora los clubes están tan descontentos, la responsabilidad sería suya”, analiza Carranza. La comisionada añade que la UFEC presentó hace una semana una valoración de la gestión de la Oficina y concluyó que las entidades deportivas se mostraban satisfechas. “Pero con la Oficina, no con el Ayuntamiento. Y a nosotros no sacaron de la Oficina casi sin avisar”, puntualiza el ente federativo.

Carranza entiende la encuesta como una herramienta de desprestigio. “Esteve habla en nombre de la UFEC, y no está representando a las federaciones. Ha empezado una campaña política en contra del Ayuntamiento, de modo personal”. La respuesta de la UFEC es tajante. “No hacemos ni campañas ni política. Denunciamos los agravios y pedimos diálogo”, afirmó para añadir que el resultado de la encuesta revela que hay deficiencias que deben ser corregidas.