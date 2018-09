Temporada Alta aborda la libertad de expresión y el miedo

Con respecto a la dimisión de Lluís Pasqual de la dirección del Teatre Lliure, Sunyer señaló: “Hay muchas batallas, batallas de poder, generacionales, miles de batallas, pero lo que me ha preocupado más es que no he visto ni una frase sobre qué se tiene que hacer en el teatro”. Según él, “se ha hablado mucho del quién, si debe ser director o directora, si 38 o 42 años, si debe o no dimitir, pero de qué, no he visto ni una raya, y esto es francamente preocupante”.

El director de Temporada Alta cree que cuando pasa algo así “se debería aprovechar para debatir qué tipo de teatros públicos y privados debe haber, qué papel deben jugar en la cultura de un país, en lugar de dedicarse a decir si uno cae mejor o peor y quién la hace más grande". Sunyer afirma que lo que le ha dado más "pena" es "porqué no se habla de cómo deben gestionarse los teatros del país, qué tenemos que hacer para que vaya más gente, para que la creación sea más potente”. También le gustaría, ha asegurado, que se pensara en “el futuro del Lliure” y puestos a pedir, “que las administraciones no aprovechen este vacío y debilidad del Lliure para quitarle la independencia y la ibertad".

Por su parte, la consejera de Cultura Laura Borràs ha reiterado que “lamenta que un director que es fundamental para el teatro catalán y que además ha estado vinculado al Lliure como miembro fundador y que tiene una trayectoria profesión absolutamente extraordinaria, se vea obligado por una falta de confianza de su equipo a tener que dejar su trabajo”. Borras considera que debe respetarse la voluntad de Pasqual. Según ella “ya es bastante doloroso que su equipo haya perdido la confianza en él".