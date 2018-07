Jordà aconseja beber leche cruda siempre que se haya hervido

La consejera de Agricultura, Teresa Jordà, ha asegurado hoy que "no hay peligro en absoluto" por consumir leche cruda de vaca, si antes se hierve y se siguen las recomendaciones sanitarias, y que no hacerlo sería tan arriesgado como "comerse un muslo de pollo que lleva 4 semanas en la nevera".

En una entrevista en la emisora de radio RAC 1, Jordà ha salido así al paso de las críticas recibidas por promover en su cuenta de Twitter el consumo de leche cruda, en un mensaje en el que elogiaba el "valor biológico y gustativo" de ese producto.

Jordà ha defendido el decreto aprobado por la Generalitat para permitir la venta de leche cruda, tras 28 años en que ha estado prohibido, y ha insistido en que el consumo de este producto no supone riesgo alguno, porque tiene "garantías sanitarias absolutas".



"No hay peligro, en absoluto", si esta leche se consume hervida y siguiendo las recomendaciones sanitarias, ha considerado la consejera, que ha advertido que no hacerlo sería como "abrir la nevera y coger un muslo de pollo e intentar comértelo después de cuatro semanas allí".



Según Jordà, la decisión de permitir la venta de leche cruda responde a las "mejoras tecnológicas" que las explotaciones ganaderas de Cataluña han hecho en los últimos años, con unos controles "extremos" por parte de la Generalitat que garantizan que Cataluña es un "espacio libre de cualquier enfermedad".