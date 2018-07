Arran irrumpe en un bus y cuelga una pancarta contra el turismo masivo en Barcelona

Dos miembros de la organización juvenil independentista Arran han realizado esta mañana un acto de protesta en un bus turístico en el Puerto Olímpico de Barcelona. La acción la ha hecho pública la propia organización a las 10.40 horas en su cuenta de Twitter. "Ahora mismo hemos parado un autobús turístico en Barcelona para denunciar el modelo de turismo masivo que nos ahoga", dice el mensaje, publicado junto a una foto en la que se observa a dos jóvenes subidos al piso descapotado del autobús mientras sostienen una pancarta y botes de humo. El portavoz del Gobierno de la alcaldesa Ada Colau, Gerardo Pisarello, ha calificado el acto de “simbólico”. “Ha sido una iniciativa simbólica que no ha provocado incidentes, una de las tantas que se producen en Barcelona, estamos teniendo un debate sobre el futuro del turismo, debe ser una actividad sostenible”, ha manifestado.

Según informan fuentes de TMB, los dos jóvenes habían subido al autobús turístico como pasajeros y a la altura del Puerto Olímpico, a las 9.50, han desplegado una pancarta con el lema: "Aturem la massificació turística als Països Catalans!" (¡Detengamos la masificación turística en los Países Catalanes!), desde el piso alto del vehículo mientras un tercero les hacía fotos. La acción ha durado pocos minutos y no ha provocado heridos ni daños al vehículo, y los tres jóvenes de Arran han huido instantes después, añaden estas fuentes. TMB también ha informado que se está recogiendo información del suceso para denunciar los hechos.

Esta acción se suma a las protestas que los anticapitalistas ya han llevado a cabo contra la "masificación turística". La última de ellas, el pasado 19 de junio en el Park Güell de Barcelona, cuando dos activistas de la organización se encadenaron portando una pancarta con el lema "Prou turisme massiu!" ( "¡Basta de turismo masivo!").

El jefe de filas del PSC en el Auyuntamiento, Jaume Collboni, ha considerado que hay que “denunciar sin paliativos cualquier acto que suponga poner en riesgo la seguridad de un bus, sea o no turístico”. “La forma de exigir una mejor gestión del turismo no es asaltar turistas, porque genera inseguridad entre los visitantes y los ciudadanos”, ha dicho y ha exigido una “respuesta contundente por parte del gobierno de Ada Colau”. Collboni ha recordado que hace un año, siendo él alcalde accidental (antes de romper el pacto con Colau) hubo otro ataque a un bus turístico por parte de Arran y ordenó interponer una denuncia contra sus autores, pero que a día de hoy no ha conseguido saber si se presentó.

El portavoz del grupo municipal del PDeCAT en Barcelona, Jaume Ciurana, ha condenado instantes después la acción, a la que ha definido como "muy grave". Ciurana ha añadido que "no se pueden tolerar que con actos vandálicos se pongan en riesgo a unas personas que estaban haciendo una cosa que todos tenemos derechos a hacer, que es pasar unos días de descanso", ha añadido.