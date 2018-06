Críticas a Colau por destinar VPO en todas las fincas nuevas

El equipo de gobierno de Ada Colau ha decidido que es el momento de modificar el Plan General Metropolitano (MPGM) con la intención de obligar a los promotores de viviendas y rehabilitaciones en Barcelona a destinar el 30% del volumen edificable a vivienda de protección oficial (VPO). El próximo lunes, Barcelona en Comú intentará iniciar este trámite en la comisión de urbanismo. Si consigue la mayoría suficiente, comenzará el proceso con el que pretenden multiplicar el número de pisos sociales.

La teniente de alcalde, Janet Sanz, recordó ayer que en febrero —a instancias de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinos o la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB)— todos los partidos, salvo el PP, aprobaron una moción que ya contenía esta iniciativa. Pese a aquel acuerdo, todo apunta a que Colau no lo tendrá fácil para la modificación del MPGM porque a la oposición no le queda claro qué sucede con los solares en los que todavía no se ha construido. Sanz clarificó ayer que los promotores cuyas “operaciones hayan comenzado entre el 1 de enero de 2016 y la actualidad están exentos de destinar el 30% a pisos sociales y tendrán un plazo de dos años para presentar licencias”.

El PDeCAT estaba ayer estudiando la iniciativa y no decidirá el voto hasta la comisión del lunes. La líder de C's, Carina Mejías, no anunció el sentido de su voto pero criticó que es una medida “desesperada” para tapar el “fracaso de Colau en política de vivienda”. ERC está a favor de destinar el 30% a VPO, pero para decidir el voto necesita concreción sobre si se suspenderán licencias o no. Algo parecido le ocurre al PSC: la concejal Carmen Andrés advirtió ayer que no avalará la posible suspensión de licencias. Andrés pidió a la alcaldesa que deje de hacer “propaganda y busque soluciones serias y bien trabajadas”. El presidente del PP, Alberto Fernández Díaz calificó la futura modificación de “intervencionismo”. El líder del PP aseguró que la medida “encarecerá el precio de los pisos de libre mercado y ahuyentará la construcción de nuevas viviendas”.