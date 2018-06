La Asamblea de Madrid reprueba al consejero de Educación por el ‘caso máster’

El Parlamento regional ha reprobado hoy a Rafael Van Grieken, consejero de Educación, debido a la gestión que ha realizó del caso máster, que llevó a la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta regional el pasado 25 de abril. La propuesta de Podemos, que no es vinculante, ha contado con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos (79) y los votos en contra del PP (48). Es el tercer consejero del equipo de la expresidenta que se enfrenta a una censura semejante de su gestión. En el debate se han recobrado momentos de dureza verbal de la época de Cristina Cifuentes, que el actual presidente regional, Ángel Garrido, se había propuesto descartar de la Cámara.

El enfrentamiento de mayor tensión se ha producido entre el diputado de Podemos Eduardo Fernández Rubiño, que ha iniciado el debate, y la parlamentaria del PP, Gádor Ongil. Rubiño ha acusado a Van Grieken de utilizar "métodos matoniles" y de gestionar la situación utilizando su cargo "de una forma impropia para defender a su partido y a su presidenta", llevando a Madrid a su mayor crisis institucional. En vez de proteger la educación en todas sus etapas, el consejero "se ha entregado a la tarea de defender a la persona que lo llevó al puesto", ha continuado su dura intervención. "Se ha arrastrado por la misma senda de engaños que ella", ha añadido. En su opinión, el consejero ha actuado como "colaborador necesario de esa huida suicida hacia delante".

La diputada popular ha subido al estrado acusando al "tripartito de la oposición" (Podemos, PSOE y Ciudadanos) de promover una reprobación que "no puede ser más injusta, falsa, demagoga y grosera". La peor parte se la ha llevado Rubiño. "Dicen que usa métodos matoniles ¿usted se cree que hay derecho? Es una vergüenza intervenir así", le ha reprochado muy alterada Ongil. "Me resultan zafios, no saben lo que es estar en un Parlamento", ha espetado a Podemos.

Los reproches a Van Grieken se han repetido desde la bancada de Ciudadanos. La diputada de esta formación María Teresa de la Iglesia le ha reprochado que esté "ahí sentado sobreviviendo", mientras que ha cesado a su viceconsejera "nadie sabe porqué". Su crítica se ha extendido a su "incapacidad para gestionar" que le ha llevado a incumplir la aplicación de la gratuidad de los libros de texto que tendría que haber comenzado el curso próximo.

Desde las filas del PSOE, el diputado Juan José Moreno le ha censurado la ausencia de autocrítica y el modelo de educación impulsado que "va en contra de la igualdad de oportunidades". Ha calificado su gestión de "intolerable" por la desorganización. "El culmen ha sido la implantación del nuevo sistema informático RAÍCES", que ha recibido multitud de crítica por parte de la comunidad educativa. En cuanto al caso del máster Cifuentes, Moreno considera que "se han cruzado todas las líneas".

Van Grieken ha asegurado en declaraciones realizadas en los pasillos de la Asamblea que no va a dimitir porque no hay "razones objetivas" para ello. También ha negado que haya presionado a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en el asunto del máster de Cristina Cifuentes. Ha añadido que tiene "la conciencia tranquila" y que continúa creyendo en la versión dada por Cifuentes hasta que la Justicia no "demuestre lo contrario".

Van Grieken es el tercer consejero reprobado por el Parlamento regional en esta legislatura. El primero fue el responsable de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, en junio de 2017. Era la primera vez en 20 años que salía adelante una iniciativa semejante, que no tiene carácter de vinculante. Siete meses después, en febrero pasado, le llegó el turno a Carlos Izquierdo, consejero de Asuntos Sociales. Los diputados le reprocharon su forma de abordar los asuntos de su negociado y su falta de empatía con los colectivos a los que debía defender. Martos fue apartado por Cifuentes en septiembre de 2017, en el marco de la primera y única remodelación de Gobierno que acometió. Izquierdo, en cambio, permaneció en su puesto, hasta que el nuevo presidente, Ángel Garrido, formó su propio equipo y le trasladó a la Consejería de Medio Ambiente.