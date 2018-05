‘El jefe de todo esto’, de Lars von Trier, se estrena en teatro

Óscar Gómez Mata es uno de aquellos creadores teatrales que agitaron la escena española a finales de los ochenta y principios de los noventa con propuestas radicales: Rodrigo García, La Ribot, Angélica Liddell... Eran años de efervescencia en las salas alternativas madrileñas y Gómez Mata, aunque nacido y afincado en el País Vasco, estrenaba a menudo sus trabajos en estos espacios (en el teatro Pradillo, sobre todo).

Pero llegó un momento en que algunos se vieron empujados a emigrar. Sus trabajos no encajaban con la ortodoxia y era difícil conseguir apoyos. “No hay dinero para gente como tú, me decían en el Ministerio de Cultura, mientras que en Suiza me ofrecían un respaldo a largo plazo”, recuerda Gómez Mata en una charla el pasado lunes con EL PAÍS. Así que en 1997 se instaló en Ginebra y fundó la compañía L'Alakran, que hoy es referencia en el país que lo acogió y donde aún sigue viviendo. Hace solo dos semanas recibió uno de los premios nacionales de teatro que se conceden anualmente allí.

L'Alakran: retrospectiva de dos décadas Además del estreno de Le Direktør, Naves Matadero ha organizado durante la última semana varias actividades (un ciclo de cine, un taller) para ofrecer una visión global del trabajo de L'Alakran. Además, en el vestíbulo de la nave donde se va a representar la obra hoy y mañana, puede disfrutarse aún de una videoinstalación con una selección de trabajos emblemáticos de la compañía, como Carnicero español (1997), Kaïros, sísifos y zombis (2008) y La conquista de lo inútil (2016).

Eso no quita para que Gómez Mata vuelva contento a Madrid cuando de vez en cuando es invitado por teatros e instituciones (Pradillo, Festival de Otoño, Casa Encendida) para mostrar aquí sus nuevas creaciones. Esta noche presentará en las Naves Matadero su último trabajo, Le Direktør, basado en la película El jefe de todo esto, de Lars von Trier, estrenada en 2006. Recordemos el argumento: un hombre desea vender su empresa, pero le resulta difícil hacerlo porque, cuando fundó la compañía, se inventó un presidente ficticio tras el cual poder ocultarse cuando tuviera que tomar medidas impopulares; cuando unos posibles compradores insisten en negociar cara a cara con el presidente, el propietario se ve obligado a contratar a un actor fracasado para que interprete ese papel.

“En cuanto vi esta película, con esa referencia tan directa que hace al teatro, pensé que era perfecta para aplicarle el método de trabajo que he bautizado como el pensamiento de la acción, que consiste en que el actor está a la vez dentro y fuera de lo que hace en el escenario. Es decir, comenta y habla con el público sobre lo que ocurre en la obra, como se hacía en el teatro clásico con los apartes, aunque de forma más fluida”, explica Gómez Mata. ¿Qué persigue con este método? “En primer lugar, romper la cuarta pared, establecer una relación directa con el espectador para obligarle a tomar posición sobre lo que ve”, responde. "Mis trabajos abordan cuestiones del mundo contemporáneo e interpelan al hombre contemporáneo —añade el director—. Reflexionemos juntos: eso es, básicamente, lo que quiero plantear al público".

¿Y cómo ve Gómez Mata la escena española, ahora que lleva viviendo ya dos décadas fuera? ¿Mejor o peor que cuando se fue? “El problema sigue siendo la falta de estructuras que acojan proyectos a largo plazo. Todo depende demasiado de quién manda en cada momento y del empuje o las ganas que tengan los creadores de pelear contra la burocracia. Así no es fácil desarrollar un proyecto artístico a largo plazo”, opina.

Le Direktør. 18 y 19 de mayo en la Nave 11. 20.30. 15 euros