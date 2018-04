Errejón prefiere que las primarias se resuelvan de forma simultánea

Íñigo Errejón prefiere que las primarias para elegir a la candidatura de Podemos a la Comunidad en las elecciones de 2019 se celebren de forma simultánea y no separada, posibilidad que se baraja en el partido y en la que se elegiría en primer lugar al cabeza de cartel y posteriormente al resto de componentes de la lista a la Asamblea de Madrid. La preferencia del Secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político es que sean a la vez. "No lo contemplo. Nunca lo hemos hecho así, nunca lo hemos separado. Asumo la responsabilidad de construir un proyecto entero", ha afirmado Errejón en el Congreso.

El Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos, máximo órgano regional del partido, aprobó este martes que las primarias sean en mayo. Y se contemplaba la opción de que, en una fecha por definir, el proceso se completase con la elección del resto de componentes de la lista a la Asamblea. Esto es, las primarias se desarrollarían en dos fases: una inicial en la que se resolviese quien encabeza el proyecto de Podemos y otra en la que se abordaría la lista autonómica y la negociación con las confluencias (IU, Equo).

La celebración de las primarias salió adelante con el voto a favor de los partidarios de Errejón y la abstención de los Anticapitalistas. Los presentes coincidieron en que ambos procesos deben "producirse lo antes posible", sin detallar cómo se desarrollan las primarias. Los plazos concretos los fijará la dirección regional de Podemos —que domina el secretario general regional, Ramón Espinar, de la confianza del líder del partido, Pablo Iglesias— en los próximos días mediante un reglamento que deberá ser votado por el Consejo Ciudadano Autonómico, controlado también por Espinar.

El favorito a imponerse en las primarias -cuenta con el respaldo de Iglesias- se ha mostrado "convencido" de "liderar un proyecto integral" que se haría cargo "de todos los términos". Es decir, que tendría su influencia en la confección de las listas. "Vamos a hacer las cosas bien. A ser capaces de presentar una alternativa en serio". Para Errejón consiste en que "la persona que encabeza el equipo, el proyecto, los términos, van juntos y de la mano". "Todos los detalles están por acordarse", ha insistido.

La portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, de Anticapitalistas y que también se presentará a las primarias, ha criticado la decisión tomada por el Consejo Ciudadano Autonómico. "Discrepo de la decisión de la Ejecutiva del partido y de la decisión que se tomó ayer en el órgano de gobierno en el Consejo Ciudadano. Me parece que no es momento de mirar hacia dentro, creo que hay una crisis de gobierno que exige que toda nuestra energía este puesta en echar a Cifuentes y al PP de las instituciones", ha expresado. "No es el momento, hubiera preferido que la elección del equipo que se presenta a las elecciones fuese en conjunto. Tanto el candidato o la candidata se hubiera fraguado, en proceso mucho más amplio de unidad popular, que hubiéramos hecho con nuestros socios y aliados preferentes, como son IU o Equo", ha sentenciado.