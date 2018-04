Medea también pudo matar al niño Gabriel

Gran semana trágica en los escenarios catalanes: tras arrancar el miércoles las representaciones del Èdip de Oriol Broggi y Julio Manrique (encomendados a Sófocles) es el turno de la Medea de Lluís Pasqual y Emma Vilarasau (bajo la égida de Eurípides). Medea, la mujer de una tierra salvaje que por despecho y celos mata a sus hijos para vengarse del padre, el hombre que la ha abandonado por otra, llega al Teatre Lliure en la piel de la Vilarasau —con el cabello muy corto— en un montaje dirigido por Pasqual y que se estrena el próximo miércoles. El director, que ya había hecho una Medea en 1979 con Núria Espert, es también autor, junto con Alberto Conejero de la versión en la que mezclan la tragedia de Eurípides con la que sobre el mismo tema, con algunas variaciones del mito, escribió Séneca.

Medea es una mujer de armas tomar que se ve arrastrada a una serie de traiciones y crímenes espeluznantes a causa de la pasión que le inspira el héroe Jasón. Princesa y sacerdotisa con ribetes de hechicera en la Cólquide donde reina su padre, en la leyenda Medea ayuda a Jasón a robar el mágico Vellocino de Oro que ella custodia y huyen juntos, con los argonautas, el grupo estilo Patrulla X que acompañaba a Jasón. Para desanimar a los perseguidores, Medea comete un primer asesinato: mata a su hermano, lo descuartiza y arroja los trozos al mar. Empezamos bien. Todo eso es background de la tragedia en la que encontramos ya a la pareja, con dos hijos, refugiados en Corinto donde el rey Creón le propone a Jasón repudiar a Medea y casarse con su hija Creusa. Él accede y es por eso por lo que Medea, ante la nueva boda se convierte en una furia (leona y Escila a la vez): mata al rey y a la princesa (prometida) y luego a sus propios hijos.

¿Por qué hacer Medea hoy? "En principio porque tienes a la actriz para hacerla", responde Pasqual. "Como con Hamlet no es una obra en la que un director se levanta un día y dice: voy a hacer Medea. Te dices voy a hacer Medea con.... Luego, al ir trabajando te das cuenta también de porqué has escogido hoy esa tragedia: estamos en un momento de desesperanza. Ir a Medea es ir a los mitos fundacionales, a que nos cuenten el porqué de la irracionalidad llevada al extremo. Porque estamos en un mundo irracional, perdemos la luz y la razón, el pensamiento que produce el lenguaje y el lenguaje que produce el diálogo”. ¿Estamos hablando de las consecuencias del procés? "Y del Daesh (el ISIS) y de tantos movimientos irracionales que sin duda tienen todos una explicación y que han surgido por algo, pero la irracionalidad me da mucho miedo".

Pasqual añade que la obra contiene por supuesto temas como el feminismo, la violencia de género o la suspicacia ante el Otro. "Medea es mujer y es una extranjera, una refugiada que no entiende las leyes de su nueva patria. La obra está llena de referencias contemporáneas, no hace falta ni buscarlas. Resuenan por todos lados".

La tragedia en sí, "es muy de manual, un ataque de celos incontrolable. Medea mata para hacer daño a su marido. Medea ataca donde más le duele a Jasón". Pasqual señala que no hay diferencia entre el comportamiento de Medea y el de Ana Julia Quezada, la asesina confesa del niño Gabriel en Hortichuelas, que demuestra qué distancia tan corta media entre Málaga y Corinto.

De la comparación entre Èdip y Medea, Sófocles y Eurípides, dice que el segundo es más melodramático, y Sófocles más seco, más árido. "Pero los dos hablan de lo mismo, de la ira, de la irracionalidad, que era el pecado más grande para los griegos, la reacción solo de cintura para abajo. Y Edipo en Colona habla también de los refugiados, claro”.

Pasqual elimina el coro, al que cree que el espectador contemporáneo sustituye con sus propias reflexiones, reduce el reparto a la Vilarasau, tres actores (Andreu Benito, Roger Coma y Joan Sureda) y dos niños y deja la tragedia en una hora pelada, reducido el mito "al hueso".

El espectáculo está apoyado por unos vídeos y una banda sonora en la que destaca El lamento de Dido de Dido y Eneas de Purcell —Dido, abandonada por otro héroe, tiene mucho en común con Medea— en la voz de Jeff Buckley y que cantan también los niños, así como fragmentos de Radiohead, Metallica y Queen.