Mujeres que cantan, componen y tocan

Dos mujeres comparecen esta tarde en el Auditorio Conde Duque en una jornada más del festival Ellas Crean: la donostiarra Elena Setién (19.00; gratis) y la catalana Judith Neddermann (20.30; gratis). La primera coquetea con el jazz, el pop y cierta electrónica sutil; la segunda apuesta más por la canción de autor.

En el ciclo Los Viernes de la Tradición de San Sebastián de los Reyes estarán Dos y Zagala, grupos que también parte de las diversas músicas ibéricas. Dos, formado por la violinista Esther Sánchez y el guitarrista Pedro Bartolomé, estará mañana a medio día (Galileo Galilei, 12.00; 10 euros); mientras que Zagala, donde se escucha el violín de Esther junto a más músicos, estará esta tarde (19.00; Gratis).

Hay más propuestas con mujeres protagonistas. Por ejemplo, la cantante de Zagala, La Jose, también canta mañana (Teatro del Barrio, 22.30; 10 euros) con un espectáculo más personal y de reivindicación femenina. O el trío que esta tarde (19.00; 15 euros) llega al Berlín desde Níger. Se llama Les Filles de Illighadad y en sus cantes y ritmos lleva la garganta arenosa del desierto, de su pertenencia tuareg y la protesta de los países del Sahel.

La música popular estadounidense está representada estos días por tres propuestas diferentes. Por un lado, los estadounidenses Will Hoge actúan en The Secret Social Club (20.30; 25 euros), inaugurado hace pocos meses, y Kellez Stoltz en Café Berlín (21.30; 15 euros). Mañana, Travellin’ Brothers, en Clamores (23.00; 16 euros). Los miembros de Travellin’ Brothers son de Bilbao, pero han sido reconocidos como la mejor banda de blues de Europa. Integrado por ingleses, irlandeses y estadounidenses, pero madrileños de formación, los componentes del cuarteto Track Dogs presentan hoy en El Intruso (22.00; 12 euros) su nuevo disco, Kansas City Out Groove, cargado de rock optimista y feliz de poso folkie.

El nuevo pop español pasa por los gallegos de Maryland, cuyo nombre se refiere a la unión del mar y la tierra, algo que dicen llevar en su música. Liderados por los gemelos Gastelo, difíciles de diferenciar, mañana (21.00; 12 euros) presentan en Moby Dick el ilusionante Resplandor, el disco que les afianza como uno de los grupos con más proyección de futuro.