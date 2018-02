Adiós a Nicaragua, 38 años después

Los socialistas catalanes han despedido este sábado la que ha sido su sede histórica en el número 75 de la calle de Nicaragua de Barcelona que han ocupado durante 38 años, el escenario de sus victorias en las elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas, pero también del hundimiento del partido.

Desde que se fundó en 1978, el PSC ha tenido seis personas que han ocupado el cargo de primer secretario y todos ellos han asistido a la despedida: Raimon Obiols, Narcís Serra, José Montilla, Pere Navarro y Miquel Iceta. Solo está fallecido Joan Reventós, fundador del PSC y cuyo nombre llevará la nueva sede, en el número 191 de la calle de Pallars, en el barrio del Poble Nou de Barcelona.

La que fue una fábrica de lámparas de automóvil antes de ser sede socialista ha sido la referencia del partido que llegó a gobernar todas las instituciones de Cataluña y que ahora tiene en la alcaldesa de alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, su cargo electo de mayor relevancia.

El edificio que ahora se cierra ha sido el escenario de discusiones acaloradas de todo tipo, de conspiraciones y traiciones, también de noches de victoria electoral y de momentos de enorme tristeza, como cuando se homenajeó a Ernest Lluch, asesinado por ETA o a la fallecida Carme Chacón, que fue ministra de Defensa.

En esas paredes falleció también un militante en septiembre de 2015 durante la celebración de un acto y quedaron resquebrajadas por una bomba que colocaron los GRAPO el 10 de septiembre de 1990.

Todos los que fueron los líderes del partido han reivindicado este sábado la importancia del socialismo catalán en medio del bloqueo de vive ahora Cataluña. Miquel Iceta, primer secretario del PSC, no ha desaprovechado la ocasión para lanzar un claro mensaje.

"No permitiremos que nuestra sociedad se quiebre, no nos resignaremos a la parálisis política. La lengua no nos dividirá. Somos y seremos un solo pueblo", ha dicho, antes de lanzar un mensaje al resto de formaciones. "No somos fruto de una casualidad, ni de una operación de márquetin, ni un chiringuito de tres o cuatro y lo nuestro se forjó en un plató de televisión", en referencia a Ciudadanos, Junts per Catalunya y Podemos.

"Es lógico que nos despidamos con un punto de nostalgia, pero necesitábamos el cambio para reinventarnos", ha asegurado Iceta en otro momento, pero ha añadidoque el PSC seguirá, por encima de todo, defendiendo la unidad civil de la sociedad catalana.

Además de los que fueron secretarios generales, el acto ha congregado a dirigentes históricos del PSC, como Josep Maria Triginber, el represente de la Federación Catalana del PSOE, uno de los tres partidos que se fusionaron en el actual PSC, cuando el congreso de unidad de julio de 1978.

También estaba Josep Maria Sala, que fue secretario de organización y que pisó la cárcel por el caso Filesa de financiación ilegal de los socialistas. O Lluís Reverter, la mano derecha de Narcís Serra en el Ministerio de Defensa. José María Álvarez, secretario general de la UGT y exdirigente del PSC tampoco se ha perdido el acto.

"Nuestros adversarios políticos durante décadas reniegan del pasado, han de cambiar de nombre, están condenados. Nosotros no", ha recordado Raimon Obiols, que ha reivindicado el PSC como un partido "imprescindible para Cataluña".

"Aquí han nacido acciones políticas que han sido claves para el futuro de Cataluña", ha asegurado Narcís Serra, quien ha admitido su "tristeza" por la mudanza, mientras que José Montilla ha rebatido la célebre cita de Ignacio de Loyola y ha celebrado el traslado en tiempos de incertidumbre política.

Pere Navarro, el primer secretario que ocupó el cargo durante el menor período de tiempo, ha recordado a los trabajadores del partido y se ha mostrado convencido de que el PSC sabrá responder a los nuevos retos de la sociedad.