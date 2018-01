Carpas vacías en el Gran Circo Mundial

Un padre con sus dos hijas se acerca al recinto del Gran Circo Mundial para preguntar si habrá función el próximo sábado. Recibe una respuesta negativa. "No sabemos cuándo vamos a volver, si será antes del 14 de enero, que es cuando se marcha el circo", responde uno de los artistas. El pasado 30 de diciembre, unas 70 personas que componen la compañía, entre artistas y personal técnico, decidieron abandonar la gran carpa y dejar de trabajar en protesta por los pagos atrasados de la gerencia.

José Carrasco Paredes, presentador y portavoz de los trabajadores del Circo Mundial, afirma que la deuda total ronda los 90.000 euros. "Hay familias que están sufriendo retrasos en su pagos desde hace dos años", asegura. Una de esas familias, que no ha querido identificarse por temor a que otros circos no la contraten en el futuro, afirma que la empresa les debe unos 17.500 euros. "No es que no nos paguen nada, pero si trabajamos 5 días a tres funciones diarias, solo nos paga dos días, por ejemplo", señala uno de sus miembros.

Los ánimos están crispados en el recinto del circo, y los trabajadores afirman que muchos de ellos sufren trastornos del sueño y ansiedad por la falta de dinero. "Estoy en tratamiento con pastillas de hace semanas. A este paso me quitarán el piso. Esto no se puede aguantar", señala la cocinera del circo. Explica que a ella y a su marido, que también trabaja en el circo, les deben unos 6.000 euros.

También están en una situación delicada los ayudantes de pista, todos ellos de origen rumano y dependientes del circo. Sin un hogar a excepción de los barracones del circo y con escasas posibilidades de costearse un viaje de vuelta a Rumanía, se encuentran en una situación delicada. "No paga, solo nos da dinero para comer. No sé qué vamos a hacer, nos iremos a la calle", declara uno de los ayudantes.

En el mes de diciembre cancelaron dos funciones después de que la gerencia incumpliera con el dinero que habían acordado con los trabajadores, según señala Carrasco. "La primera vez acordamos que traería el 20% de lo que nos debe, pero en su lugar vino una abogada y sin el dinero. Nos aseguró que a finales de mes traería la mitad, pero solo trajo un 20%", explica el portavoz. José María González Villa, gerente del Gran Circo Mundial, admite que se han producido algunos retrasos, pero asegura que la deuda total es de 50.000 euros, y que está dispuesto a entregar unos 42.000 de un fondo en la Mutualidad de Autores y Editores para el próximo 8 de enero.

Los paros se produjeron una vez que las entradas fueron vendidas, lo que provocó la indignación del público. "Debería daros vergüenza vender las entradas y luego poneros en huelga, estáis jugando con la ilusión de los niños", espeta uno de los asistentes del 30 de diciembre a los artistas en un vídeo difundido por Madridiario. Los trabajadores aseguran que habían advertido al gerente de que no trabajarían si no traía la cantidad acordada. El dinero de las entradas adquiridas en taquilla ya ha sido de vuelto. El dinero de los tiques comprados online ha sido devuelto en algunos casos, aunque la mayoría de los casos se ha garantizado a los usuarios las mismas entradas para futuros espectáculos.

El ayuntamiento de Torrejón de Ardoz comenzó a interceder en el conflicto una vez recibió las quejas de los espectadores que se quedaron sin ver el espectáculo. El pasado 4 de enero mandó un decreto de alcaldía a la empresa en la que se cancelaba la autorización que había acordado el Circo Mundial para el uso del recinto ferial. El documento da 10 días de plazo para desmontar el recinto, hasta el 14 de enero, la misma fecha en la que estaba previsto que la compañía abandonase Torrejón.

Todos los trabajadores coinciden en elogiar el pasado del Gran Circo Mundial. "Hace siete años trabajé genial aquí, pero ahora está irreconocible" declara una de las artistas. Carrasco asegura que algunos no han esperado más y han regresado a sus países sin cobrar. "Si quiere continuar con las funciones tendrá que reconstruirlo todo, nadie quiere continuar", manifiesta. Por el momento se desconoce cuál será la próxima parada de la compañía.