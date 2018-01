El 21-D relanza a la oposición para desbancar a Colau

Frente a una Ada Colau que ya ha dicho que tiene intención de repetir como alcaldable para ganar un segundo mandato, ni Ciudadanos, ni PSC, ni ERC ni el PDeCAT tienen todavía candidato. Todos los partidos tienen intención de elegirlo antes del próximo verano. En Ciudadanos se hará con un proceso de primarias abiertas. Carina Mejías no descarta optar a esta elección, pero señala que la decisión la toma "el partido y la militancia". También en ERC tienen previsto celebrar primarias en primavera-verano, explica Alfred Bosch sin revelar si se presentará. El mismo calendario tienen en el PDeCAT, que se enfrenta al reto de relevar a Xavier Trias y uno de cuyos hombres fuertes en el Ayuntamiento, el ex consejero y ex concejal Joaquim Forn está encarcelado. En el caso del PSC, que también irá a primarias para elegir candidato, Jaume Collboni asegura que no ha decidido si se presentará.