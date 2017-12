Sidonie y Malikian, los últimos grandes conciertos del año

VIERNES: Los Zigarros, La Riviera (Pº bajo Virgen del Puerto, s/n), 21.00. 15 euros. Ara Malikian, WiZink Center (Av. Felipe II, s/n), 21.30. Desde 35 euros. Akemanotta, Caracol (Bernardino Obregón, 18), 20.00. 12 euros. Lágrimas de Sangre, But (Barceló, 11), 19.30. 12 euros. Lou Marini & Red House + No More Bullshit, El Sol (Jardines, 3), 22.00. 15 euros. Escenarios Mahou.- Miguel Oñate, Hebe (Tomás García, 5), 22.30. Gratis. Rico & Roll, Pirata’s (Navales, 3. Alcorcón), 23.59. Gratis. SÁBADO: Mastretta, Café Berlín (Costanilla de los Ángeles, 20), 21.00. 14 euros. Decarneyhueso & Amigos, Café Berlín, 23.00. 15 euros. Cuejero, Clamores (Alburquerque, 14), 19.00. 7 euros. Riot Propaganda, But, 20.00. 18 euros. Pancho Varona y Amigos, Galileo Galilei (Galileo, 100), 21.00 12 euros. Stafas, Caracol (Bernardino Obregón, 18), 22.00. 18 euros. Sidonie, WiZink Center, 19.30. 30 euros.