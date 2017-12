Manuel Valls, en un acto de Ciudadanos: “El nacionalismo es guerra”

De izquierda a derecha, Albert Rivera, Manuel Valls, María Rey, Mario Vargas Llosa e Inés Arrimadas. Albert Garcia / EPV

Ciudadanos no se permite ni un segundo de respiro. A esta altura de la pugna electoral, con las encuestas hablando de un empate en la cabeza de la tabla con ERC, la principal fuerza de la oposición ha decidido que este sábado tocaba internacionalizar —aún más— la campaña. En el teatro Goya de Barcelona, donde ha congregado a 600 personas, el partido ha reunido a Inés Arrimadas y Albert Rivera con Manuel Valls, ex primer ministro francés, y Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura. "Es muy importante mostrarle al mundo que Cataluña no es lo que los independentistas quieren hacerle creer al mundo", se ha lanzado el escritor peruano.

La cita se ha convertido en una defensa de la UE y una crítica contundente al secesionismo. "El nacionalismo es tremendamente reaccionario y se manifiesta siempre como una fuerza regresiva y antihistórica. Por eso, me ha sorprendido que brotara en una ciudad que había representado una forma muy avanzada de democracia y libertad", ha analizado Vargas Llosa. "Europa es paz, democracia, reconciliación y Estado del bienestar. Y la gente se olvida de que la historia puede repetirse cuando se tocan las fronteras. El nacionalismo es guerra", ha continuado el político galo, que ha afirmado que el 21-D "no se juega solo el futuro de España, se juega el futuro de Europa".

"Si se fractura España es el futuro de Europa el que se fractura. Se abre la brecha a todos los nacionalismos", ha repetido Valls durante un encuentro que ha llenado el teatro Goya y que ha dejado fuera de la sala a 400 personas que no han podido entrar, según Ciudadanos. "Es que no hay futuro fuera de la UE. Esta campaña va de si queremos seguir defendiendo los valores del movimiento europeo y de si queremos seguir unidos", ha subrayado Arrimadas, que ha definido a su formación como una fuerza "sin complejos para rebatir intelectualmente las tesis nacionalistas".

La candidata ha definido las esteladas como unas banderas que representan las "ganas de separarse y poner fronteras. "Significan una identidad excluyente", ha apostillado la líder de la principal formación de la oposición: "Frente a las oficiales —la española, la europea y la senyera—, que representan ideas de libertad e igualdad". En esa línea, Rivera ha marcado los frentes abiertos en estos comicios: "Para ganar la batalla de los Estados Unidos de Europa debemos ganar esta batalla. Aquí, los adversarios no son los socialistas ni los conservadores, son los populismos y el nacionalismo".

"La CUP es una fuerza reaccionaria"

Vargas Llosa, que ya se exhibió en una manifestación de Societat Civil el pasado octubre, ha vuelto a repetir este viernes en territorio amigo. El escritor ha aprovechado la cita para presentarse como "peruano, español, europeo y fundamentalmente un demócrata y un liberal". Y ha arremetido contra la "izquierda antidemocrática que se identifica con el nacionalismo". "En Cataluña, por ejemplo, la CUP. No puede haber un partido más reaccionario que la CUP y no puede haber un partido más progresista que Ciudadanos", ha defendido el premio Nobel.