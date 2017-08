Siete preguntas clave de los atentados que deberá resolver la investigación

El auto del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, hecho público a última hora de la tarde de ayer, aporta numerosas claves sobre lo sucedido en los días previos y durante los atentados de la pasada semana en Barcelona y Cambrils. El magistrado ofrece detalles sobre el alquiler y movimiento de los vehículos utilizados por la célula o la preparación a última hora del ataque de Cambrils.

Andreu, sin embargo, no da respuesta en su escrito a algunos interrogantes clave que quedan por resolver sobre el grupo. En su mayoría son cuestiones aún bajo investigación policial y sobre las que los Mossos d'Esquadra están trabajando. Las que siguen son algunas de las preguntas más importantes que aún esperan respuesta:

¿A qué policía española preguntó Bélgica sobre el imán de Ripoll?

El alcalde de la ciudad de Vilvoorde, Hans Bonte, ha explicado que un imán local sospechó del comportamiento de Abdelbaki es Satty en Bélgica. El clérigo avisó a las autoridades, que pusieron en marcha los mecanismos de prevención antirradicalización. El asunto acabó en manos de la policía de ese país, que en febrero o marzo de 2016 hizo una consulta a una policía española sobre los antecedentes de Es Satty con relación al terrorismo islamista. Ni las autoridades belgas ni las españolas han explicado a qué cuerpo de seguridad se dirigió la policía belga —Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil o Mossos d'Esquadra— ni el contenido del mensaje. Bonte sí ha detallado que la respuesta, que el imán de Ripoll no tenía antecedentes por terrorismo, le llegó de Barcelona por escrito el 8 de marzo de ese año.

¿Dónde estuvo el imán tras salir de la cárcel?

Es Satty fue detenido y condenado a cuatro años de cárcel en 2010 por tráfico de hachís. Se sabe poco de lo que hizo en los meses que van desde que recuperó la libertad y hasta que viajó a Bélgica en diciembre de 2015 o enero de 2016. Algunas fuentes lo sitúan en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), aunque la comunidad musulmana local asegura que no lo vio por allí. También se sospecha que pudo viajar al extranjero. Esta información es relevante porque es en estos meses cuando la vida de Es Satty ofrece indicios de haberse radicalizado sin que esto fuera detectado por los servicios de inteligencia.

¿Por qué Es Satty viaja a Bélgica?

Toda la información conocida hasta ahora indica que, en 2015, Es Satty ya ha entrado en una senda de radicalización que le llevará a dirigir la célula terrorista. Es entonces cuando decide viajar a Vilvoorde, en la periferia de Bruselas, donde trata de ser nombrado imán de la mezquita de Diegem. El alcalde de Vilvoorde ya le sitúa allí el 4 de enero de 2016. No se sabe porqué el imán de Ripoll decide viajar a ese país. El asunto cobra relevancia porque Vilvoorde había sido uno de los focos del yihadismo de la Unión Europea hasta 2014, pero desde entonces es un lugar extremadamente controlado por la policía y las autoridades han puesto en marcha varios mecanismos de vigilancia y antirradicalización. Son estos servicios los que sospechan de él y avisan a las autoridades españolas de su presencia en Bélgica. En cierta manera, Es Satty se mete en la boca del lobo con su viaje a Bélgica. Si lo hace por ignorancia o porque tiene contactos con yihadistas locales es otra pregunta a responder. El auto del juez Andreu da a entender también que Es Satty pudo hacer más de un viaje a Bruselas, ya que destaca que entre los restos de la casa de Alcanar fueron encontrados "varios billetes de la compañía aérea Vueling con destino Bruselas a su nombre".

¿Tiene la célula un segundo líder?

Las informaciones conocidas hasta ahora ofrecen una imagen de la célula en la que Es Satty es el líder casi absoluto del grupo y que los otros 11 miembros, la mayoría muy jóvenes y sin indicios previos de radicalización, son reclutados por él en secreto en Ripoll. La noche del miércoles 16, sin embargo, el clérigo muere en la casa de Alcanar al estallar los explosivos que estaba preparando para llevar a cabo un gran atentado en Barcelona. Sin líder, el resto del grupo podría haber desistido de sus planes, pero demuestra una gran capacidad para improvisar y ejecutar nuevos ataques e ir adaptándose a las circunstancias. Quién asumió el papel de nuevo líder, o si alguien desde fuera iba dando nuevas órdenes al grupo, es otro de los asuntos clave a aclarar de las investigaciones.

¿Era la masía de Riudecanyes una segunda base de operaciones de la célula?

La casa de campo abandonada es una de las principales novedades conocidas con el auto del juez Andreu. El escrito se limita a señalar "que fue utilizada" por los terroristas, pero no precisa si lo fue durante varios días o solo en las horas de improvisación posteriores a la explosión en Alcanar y el atentado en Barcelona. Lo que sí es relevante son los documentos parcialmente quemados encontrados en una hoguera en la masía. Uno de ellos es el recibo de la compra de un hacha y cuatro cuchillos hecha por la célula sobre las 21.30 del jueves. Esto significa que los cinco terroristas abatidos en Cambrils se desplazaron hasta la casa avanzada la noche del jueves y prepararon allí el ataque que llevarían a cabo a primera hora de la madrugada del viernes.

¿Por qué viajaron miembros de la célula a París y Marruecos?

La reconstrucción de los días previos a los atentados muestra que al menos tres de los 12 miembros de la célula viajaron fuera de España. Dos de ellos, uno el autor del atropello de La Rambla —Younes Abouyaaqoub— lo hicieron a París o cerca de la capital francesa el 12 y 13 de agosto, solo cuatro días antes de los ataques, según revelaron las autoridades de ese país. Otro miembro de la célula también viajo a Marruecos en los días previos al atentado. Estos viajes son muy relevantes teniendo en cuenta los hipotéticos lazos con el terrorismo internacional del grupo.

¿Qué información tenían las policías españolas sobre Es Satty?

La Operación Chacal, llevada a cabo por la Policía Nacional, desarticuló en 2006 una peligrosa célula islamista en Vilanova i la Geltrú. El nombre de Es Satty salió relacionado con varios de los detenidos, aunque el sumario de las investigaciones le da un papel totalmente alejado de las actividades criminales del grupo. Fuentes de la lucha antiterrorista afirman aún hoy que, hasta el atentado de Barcelona, no constaba ningún vínculo suyo con el terrorismo, y así respondieron a Bélgica. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), sin embargo, denunciaron ayer en un comunicado que las autoridades catalanas "desconocían el hecho de que el Imam de Ripoll era discípulo de unos de los principales detenidos en la operación". El contenido del comunicado es una mezcla de apoyo a los Mossos por su labor y de duros reproches por haber sido excluidos de las investigaciones. ¿Significa la mención a la relación de Es Satty con la Operación Chacal que Policía Nacional y Guardia Civil saben algo más sobre él que no se ha hecho público? ¿O recurren a una información sin base para quejarse por haber sido excluidos de las investigaciones? Por otro lado, aunque no hubieran sido informados de ello, los Mosos tenían fácil saber los lazos de Es Satty con la célula de Vilanova. Basta una búsqueda en Google para encontrar su nombre en la sentencia del caso.