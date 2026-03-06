¿Un coche en un sofá? ARCO no deja de sorprender

La propuesta de Lexus para ARCO 2026 invita a los asistentes a utilizar sus cinco sentidos para disfrutar de la instalación en plenitud.

La compañía Lexus acude a la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid por séptima edición consecutiva. Su instalación invita a descubrir el arte desde la experiencia, la curiosidad y la emoción

El diseño y la manufactura de coches guarda una estrecha relación con el arte. Innovación y creatividad son lenguajes y retos comunes en ambos universos. Pero confluyen en algo más: la expresión artística no es solo una muestra, sino una experiencia que se vive, se palpa y se explora, sensaciones que cualquier conductor experimenta cuando pone sus manos sobre el volante. Una idea que defiende la marca de coches Lexus, por séptima edición consecutiva en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO) de Madrid, que se celebra del 4 al 8 de marzo.

El papel de Lexus en ARCO no se limita al patrocinio. Se vuelca también en la creación de propuestas que dialoguen con el arte contemporáneo. En este 2026, la marca japonesa se expresa en una instalación diseñada para el disfrute a través de los cinco sentidos. No se trata de solo una obra, por tanto: es todo un recorrido sensorial que refleja la filosofía con la que Lexus combina y concibe el lujo, el diseño y la tecnología en sus coches de alta gama.

Arte que se escucha

En la propuesta de Lexus en ARCO, el acto de escuchar se convierte en una suerte de espacio habitable. Los visitantes podrán comprobar cómo el sonido ambiental les envuelve, creando una atmósfera íntima diseñada para aislar y emocionar. La atención a los detalles sonoros responde a uno de los sellos distintivos de Lexus y forma parte de su manera de crear coches.

Los sistemas de sonido de Lexus están diseñados por Mark Levinson desde hace más de 25 años. RafaZamora

Es, a la vez, producto de la colaboración que mantiene la marca desde hace 25 años con el ingeniero Mark Levinson, fundador de la compañía homónima que diseñó los sistemas de sonido de los vehículos Lexus, en los que se ofrece una experiencia de audio de alta fidelidad con configuraciones personalizadas para cada habitáculo de los vehículos. Algunos modelos incorporan hasta 25 altavoces.

Activar el olfato

Al entrar en la instalación de Lexus se recomienda a los visitantes aguzar la nariz y olfatear a su alrededor. Así, percibirán una experiencia íntima y silenciosa gracias a un perfume especial. La fragancia no acompaña a la obra; la completa, defienden en Lexus, ya que contribuye a descubrir cómo un aroma puede despertar las emociones, los recuerdos y esas sensaciones difíciles de nombrar. La exploración nace de otra colaboración entre el fabricante de coches y la compañía suiza Givaudan, un gigante de la cosmética con más de 250 años de experiencia.

El espacio de Lexus contará con perfumes del gigante de la cosmética Givaudan gracias a la colaboración que mantienen la marca de coches y el grupo suizo. RafaZamora

Una mirada distinta

Una de las grandes sorpresas para los visitantes de ARCO es un modelo de Lexus LBX, de tamaño real, sobre un sofá de dimensiones inesperadas. Tan simple, desconcertante. Pero, para la marca nipona, es mucho más: el vehículo deja de constituir un objeto en movimiento para erigirse en una pieza contemplativa, casi doméstica, en un lugar que no le corresponde. Con esta propuesta, Lexus quiere incentivar otra forma de mirar y alterar la relación entre objeto y espectador.

Trenzar lo invisible

El trenzado de hilos que rodea al coche de Lexus es una referencia a la cultura del kumihimo, una técnica ancestral japonesa. RafaZamora

El sentido del tacto también se palpa en la instalación a través del modelo Lexus LBX. La artista venezolana Mariadela Araujo lo transformará en una escultura textil rodeada de trenzas para invitar al tacto, al tiempo y a la reflexión. La pieza toma de referencia el kumihimo, una técnica ancestral japonesa en el manejo de los hilos en el que cada uno de sus nudos es un gesto manual de cuidado, repetición y conexión entre culturas y momentos históricos.

Un final de degustación

Para finalizar la experiencia, Lexus propone su concepto de 'food truck' 'Omotenashi on-the-go', en el que fusiona bocados de gastronomía japonesa, peruana, asiática y española. RafaZamora

Al final del recorrido por su instalación, Lexus recupera su relación con la gastronomía. La marca dejó patente su interés por el mundo de la cocina con su concepto de food truck (restaurante móvil, en inglés) Omotenashi on-the-go, en el que combinó un vehículo de corte clásico con una fusión de comidas japonesa, peruana, asiática y española. En ARCO también estará presente este potente coche de lujo, equipado con la última tecnología para elaborar platos, y que Lexus concibe como una declaración de intenciones. Aquí, el gusto es un universo creativo en el que conviven tradición e innovación, al igual que en la filosofía de la marca: la tecnología no busca ser protagonista, sino facilitar una experiencia cuidada, equilibrada y consciente.