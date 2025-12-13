Las 10 mejores obras de teatro de 2025 (y las cinco mejores de danza)

La lista de los mejores espectáculos teatrales de 2025, realizada con aportaciones de los tres críticos habituales de Babelia y presentada aquí en orden cronológico, deja una conclusión evidente: cuatro de los diez títulos señalados llevan la firma de mujeres creadoras totales. Lucía Carballal, María Velasco, Victoria Szpunberg y Angélica Liddell, cada una en su estilo, son la prueba de que la diversidad enriquece el arte. A lo que hay que añadir la catarsis dancística que desató la bailaora Rocío Molina en su último estreno.

Imagen de Viva!, de la compañía La Loquace.

Autoría e interpretación: Daniel Olmos y Lisa Peyron. Dirección: Daniel Olmos y Lisa Peyron, con el acompañamiento artístico de Katy Deville y Clément Montagnier.

Este primer espectáculo de la compañía La Loquace es una tragedia divertida, dura, afiladísima, multipremiada y emocionante en la que Daniel Olmos, español, y Lisa Peyron, francesa, encarnan a una pareja que transita la II República, la Guerra Civil y el franquismo, pero también se interpretan a sí mismos como dúo artístico y sentimental. En su compañía actúan un arsenal de lápices rojos y azules mal avenidos, sacapuntas, pósits y otros objetos de papelería, que conmueven como si fuesen de carne y hueso. Aunque el año pasado hizo seis funciones en España, su difusión se ha generalizado en 2025.

Escena de 'Historia de una escalera', dirigida por Helena Pimenta. JAVIER NAVAL (TEATRO ESPAÑOL)

Texto: Antonio Buero Vallejo. Dirección: Helena Pimenta. Intérpretes: David Bueno, Juana Cordero, Gloria Muñoz / Puchi Lagarde, Gabriela Flores, Luisa Martínez Pazos, Mariano Llorente, Concha Delgado, Marta Poveda, David Luque, Agus Ruiz, Carmen del Valle, José Luis Alcobendas, Javier Lago, Alejandro Sigüenza, Darío Ibarra / Eneko Haren / Nicolás Camacho, Andrea M. Santos y Juan Carlos Mesonero. Estreno: 24 de enero. Teatro Español. Madrid.

Bajo su pátina de comedia costumbrista, Historia de una escalera pone el dedo en la llaga de la ausencia de movilidad social. Tres cuartos de siglo después de haberla escrito Buero Vallejo y tras 22 años ausente de la cartelera, el montaje de Helena Pimenta deja claro que los problemas planteados en la obra son tan acuciantes hoy como ayer: la carestía, el ahogo económico de la clase trabajadora, la llegada de actores pudientes que desplazan a los antiguos vecinos…

Imagen de 'L'herència', con dirección de Josep Maria Mestres. MARTA MAS (TEATRE LLIURE)

Texto: Matthew López (inspirado en la novela ‘Howards End’, de E. M. Forster). Dirección: Josep Maria Mestres. Intérpretes: Dafnis Balduz, Ricard Boyle, Francesc Cuéllar, Carlos Cuevas, Abel Folk, Eudald Font, Víctor G. Casademunt, Teresa Lozano, Lluís Marquès, Carles Martínez Morgan, Albert Salazar, Marc Soler, Ferran Vilajosana. Estreno: 20 de febrero. Teatre Lliure. Barcelona.

La producción del Lliure de la monumental obra de Matthew López fue sin duda uno de los espectáculos de la temporada pasada en Barcelona. Josep Maria Mestres dirigió con gusto y oficio la espléndida traducción al catalán de Joan Sellent con un gran reparto donde brillaban especialmente Carles Martínez, Abel Folk, Marc Soler y Albert Salazar. Resulta bastante incomprensible que el montaje estuviera programado tan solo durante cuatro semanas, pero es el ejemplo perfecto de hasta dónde puede llegar el absurdo sistema de sobreproducción teatral español.

Ana Polvorosa y Miki Esparbé, en 'Los nuestros', de Lucía Carballal. Bárbara Sánchez Palomero

Texto y dirección: Lucía Carballal. Intérpretes: Miki Esparbé, Marina Fantini, Mona Martínez, Manuela Paso, Ana Polvorosa, Gon Ramos, Alba Fernández Vargas / Vera Fernández Vargas y Asier Heras Toledano / Sergio Marañón Raigal. Estreno: 21 de febrero. Teatro Valle-Inclán. Madrid.

Con Los nuestros, Lucía Carballal se ha consolidado este año no solo como una de las autoras fundamentales del teatro español contemporáneo, sino también como directora de sus textos. En esta faceta demuestra la misma destreza para combinar géneros y formatos que despliega en su escritura, conjugando narración, monólogos y diálogos convencionales con recursos escénicos posdramáticos. Todo ello para diseccionar las taras y virtudes de la familia contemporánea a través de un clan que se reúne en el funeral de la matriarca.

Lola Herrero y Natalia Dicenta, en ‘Camino a la Meca’. Ricardo Rubio (EUROPA PRESS)

Texto: Athol Fugard. Versión y dirección: Claudio Tolcachir. Intérpretes: Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla. Estreno: 13 de marzo. Teatro Bellas Artes. Madrid.

En el régimen surafricano del apartheid, Athol Fugard escribió esta fábula sobre la dominación de las mayorías por las minorías y de la mujer por el hombre, pero también sobre la presión ejercida por grupos religiosos y financieros sobre personas individuales, llegada la edad provecta. Claudio Tolcachir se ha puesto al servicio de la historia en este bien modulado montaje de Camino a la Meca, en el que brillan la humanidad de Lola Herrera y la complicidad de Natalia Dicenta.

Escena de 'Weltschmerz (títol provisional)', de Ferran Dordal Lalueza. CÉSAR FONT

Texto y dirección: Ferran Dordal Lalueza. Intérpretes: Clara Aguilar, Ferran Dordal Lalueza, Albert Pérez Hidalgo y Marc Salicrú. Estreno: 19 de marzo. Fundación Joan Brossa. Barcelona.

¿Es la petanca un deporte espectacular? Weltschmerz (títol provisional) así lo demostró, convirtiendo una partida de petanca en el centro de un espectáculo hipnótico. Ferran Dordal Lalueza utiliza el juego para discurrir sobre las miserias del sector teatral, poniendo voz a sus pensamientos sobre la precariedad y el efecto escurridizo de nuestro presente. El azar y la impredecibilidad de la partida marcaron el ritmo y el resultado de cada función. Teatro tranquilo como un jardín zen y filosófico como un pensador alemán.

'Opereta imaginària', dirigida por Albert Arribas. Pere Cots

Texto: Valère Novarina. Dirección, traducción y adaptación: Albert Arribas. Intérpretes: Mònica Almirall , Marcia Cisteró , Antonia Jaume , Oriol Genís , Roosevelt Jimenez y Griselda Ramon Salicrú. Estreno: 23 de abril. Fundació Joan Brossa. Barcelona.

Albert Arribas y su troupe de Centaure Produccions han lleagado a la cúspide de su trayectoria con esta obra “imposible” de Valère Novarina. Opereta imaginària es a la vez celebración y parodia, cachondeo y ensayo cultural, un cabaré literario que Arribas adaptó al catalán con una traducción creativa, respiratoria e “idiota”. Un elenco en absoluto estado de gracia brilló como nunca: Mònica Almirall y su inigualable don de lenguas, Màrcia Cisteró y su jota metafísica, Oriol Genís y su monólogo interminable... Una fiesta total.

Maricel Álvarez, en 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos', de María Velasco. JESÚS UGALDE (NAVE10 MATADERO)

Texto y dirección: María Velasco. Intérpretes: Maricel Álvarez y Carlos Beluga. Estreno: 25 de abril. Nave 10 Matadero. Madrid

Divertida, trágica, emocionante, vibrante, lúcida. Todo eso se puede decir de esta obra que parte de esta premisa: El amor es un ovni”. Un espectáculo redondo de María Velasco tanto en la escritura como en el plano escénico, hibridando palabras, cuerpos, bailes, canciones, sonidos, vídeos, objetos, plantas, luces, en complicidad absoluta con los dos extraordinarios intérpretes: Maricel Álvarez y Carlos Beluga.

Escena de 'La tercera fuga', de Victoria Szpunberg. STUDIO RUANO / TNC

Idea original y dirección: Victoria Szpunberg. Colaboración con el texto: Albert Pijuan. Reparto: Sasha Agranov, Emma Arquillué, Anna Castells, Marc Joy, Olga Onrubia, Carles Pedragosa, Carles Roig, Biel Rossell Pelfort, Fede Salgado, Magalí Sare, Clara Segura Crespo, Sergi Torrecilla y Ton Vieira. Estreno: 25 de abril. Teatre Nacional de Catalunya. Barcelona.

En el que indudablemente ha sido su año, Victoria Szpunberg superaba con nota el reto de dirigir un texto propio en la Sala Grande del TNC. La tercera fuga es una obra muy ambiciosa donde la autora repasa los tres exilios de una familia inspirada en la suya, con tres actos situados en Ucrania, Buenos Aires y Barcelona. Un gran montaje coral donde Clara Segura era una más, y en el que brillaban intérpretes secundarios como Olga Onrubia o Carles Pedragosa, y Ton Vieira deslumbraba en el papel de narrador.

Imagen de 'Seppuku. El funeral de Mishima o el placer de morir', de Angélica Liddell. Ximena y Sergio

Dirección, texto, escenografía y vestuario: Angélica Liddell. Intérpretes: Alberto Alonso Martínez, Angélica Liddell, Ichiro Sugae, Gumersindo Puche y Kazan Tachimoto. Estreno: 22 de noviembre. Teatre de Salt (Girona)

En su primer espectáculo tras ganar el Premio Nacional de Teatro, Angélica Liddell volvió a sorprender convocando a sus fieles a las seis menos cuarto de la mañana, coincidiendo con el amanecer. A esa hora se estrenó esta pieza en la que la creadora ahonda en uno de los temas recurrentes de su trayectoria, el suicidio y la muerte, a través de la figura y obra del escritor japonés Mishima, que se quitó la vida con el rito del harakiri. Uno de los trabajos más íntimos de Liddell, con algunos momentos conmovedores.

