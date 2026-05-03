El Festival de EL PAÍS, en vídeo

El periódico de la democracia

Vuelva a ver los actos que se han retransmitidos en directo

Para celebrar el 50.º aniversario de EL PAÍS, directivos, redactores, corresponsales, fotógrafos, dibujantes y columnistas se han reunido los días 1, 2 y 3 de mayo en Matadero Madrid para subirse al escenario y compartir con los lectores, muchos de ellos presentes como público, la cara más humana y desconocida de su oficio. La mayoría de esos encuentros, que fueron retransmitidos en directo, ya se encuentran disponibles a la carta.

DÍA 1 - 1 de mayo

¿Cómo hace sus viñetas Flavita Banana?

¿Cómo hace sus viñetas Flavita Banana? Festival de Periodismo de EL PAÍS por el 50 aniversario. Mesa 'Cómo dibuja Flavita Banana', con Flavita y Jorge Morla Foto: MOEH ATITAR

El desorden en América Latina

El desorden de América Latina Festival de periodismo de El País. Charla El desorden en América Latina. Leila Guerrero, Juan Gabriel García Vásquez, Martín Caparrós y Jorge Volpi. Foto: Carlos Rosillo

Por la mañana libros

Por la mañana... libros Madrid. Festival de periodismo de EL PAÍS. Por la mañana Libros. Alana Portero y Sabina Urraca en conversación con Pablo Guimón. Foto: SANTI Burgos

Historias de una redacción

Historias de la redacción de EL PAÍS Festival de periodismo de EL PAÍS. Mesa Historias de una redacción. Intervienen periodistas de EL PAÍS. Foto: SAMUEL SÁNCHEZ

¿Cómo se hace un gráfico?

1:11:01 ¿Cómo se hace un grafismo?

Perdón, queríamos decir...

Perdón, queríamos decir... Festival de periodismo de EL PAÍS. Mesa Perdón, queríamos decir . Alex Grijelmo y Lola Pons Foto: Pablo Monge

Gente con luz

Gente con Luz Festival de periodismo de EL PAÍS. Mesa Gente con Luz. Luz Sánchez-Mellado entrevista al actor José Sacristán. Foto: Claudio Álvarez

Aló Comidista

Aló Comidista Mikel López-Iturriaga, durante su intervención en el Festival EL PAÍS con 'Aló Comidista'. Foto: MOEH ATITAR

La tertulia del Gijón

La tertulia del Gijón Festival de periodismo de EL PAÍS. Mesa La tertulia del Gijón. Intervienen Manuel Vicent, Nativel Preciado, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Luis Alegre, David Trueba, Leonor Watling y Ángel Harguindey. con Juan Cruz. Foto: SAMUEL SÁNCHEZ

Retrato global de la infancia

Retrato global de la infancia Festival de periodismo de EL PAÍS. Mesa Retrato global de la infancia. Intervienen los participantes de la mesa. Quino Petit e Isabel Muñoz Foto: Claudio Álvarez

Lo que fuimos, lo que somos

Lo que fuimos, lo que somos Festival de periodismo de EL PAÍS. Mesa Lo que fuimos, lo que somos.Lídia Jorge, Joaquín Estefanía, Sergio Del Molino y Soledad Alcaide Foto: Pablo Monge

CUANDO NADIE NOS MIRA

Cuando nadie nos mira Madrid. Festival de periodismo de EL PAÍS. Mesa Cuando nadie nos mira. Intervienen Ana Iris Simón y Najat El Hachmi, con Patricia Gosálvez. Foto de Inés Arcones. Foto: Inés Arcones

HABLAN LOS LECTORES

Hablan los lectores Festival de periodismo de EL PAÍS. Hablan los lectores. Carla Mascia, presenta las cartas de los lectores leídas por Ana Belén, Alba Galocha, Natalia Huarte, Salva Reina, Leonor Watilng, Aixa Villagrán. Foto: Claudio Álvarez

La realidad en disputa

La realidad en disputa Festival EL PAÍS . Juan José Millás y Leila Guerriero, conversan sobre cómo observar lo real. Moderados por el periodista Sergio C. Fanjul. Foto: MOEH ATITAR

Historias de una guerra

Historias de una guerra Festival de periodismo de EL PAÍS. Mesa Historias de una guerra. Intervienen corresponsales de EL PAÍS. Foto: Santi Burgos

La memoria viva de El País

Del negativo al megapíxel. La memoria viva de EL PAÍS Festival EL PAÍS . Mesa 'La Evolución del archivo gráfico', .con Gema García y Anabel Serrano. Foto: Victor Sanjuan

La palabra frente al poder

La palabra frente al poder Festival de periodismo de EL PAÍS. Mesa La palabra frente al poder. Intervienen los participantes de la mesa. Gioconda Belli, Sergio Ramírez y Jesús Ceberio Foto: PABLO MONGE

Un país de película

Un país de película Festival de periodismo de El País.Arantxa Echevarría, Isaki Lacuesta, Víctor García León y Alauda Ruiz de Azúa, diseccionan sus procesos creativos y el desafío de contar historias. Con Pepa Blanes Foto: Carlos Rosillo

DE TODO NOS PASA

De todo nos pasa Conversación entre Manuel Jabois y Elvira Lindo, 'De todo nos pasa' en el festival por el 50 aniversario de ELPAÍS. Foto: Candela Ordóñez

LAS EDADES DEL DEPORTE

Las edades del deporte Festival de periodismo de EL PAÍS. Mesa Las edades del deporte. Intervienen Con Ramon Besa, Steve Calzada (Post United) y Nadia Tronchoni. Foto: Inés Arcones

DÍA 2 - 2 de mayo

¿Cómo hace sus viñetas El Roto?

¿Cómo hace sus viñetas El Roto? Festival EL PAÍS. Mesa : Andrés Rábago, El Roto, explica su proceso de creación mientras proyecta algunas de sus creaciones. Con Jesús Ruiz Mantilla. Foto: MOEH ATITAR

Pues no estamos tan mal

Pues no estamos tan mal Festival de periodismo de EL PAÍS. Pues no estamos tan mal. Mari Luz Peinado, Lola Pons Jaime Rubio Hancock y Brenda Valverde, Moderando la charla. Foto: SANTI Burgos

VIDAS ROBADAS

Vidas robadas: los bebés robados de la dictadura Argentina Festival de periodismo de EL PAÍS. Mesa Vidas robadas. Leila Guerriero con Javier Lafuente. Foto: PABLO MONGE

Tienes un minuto: Retratos de prensa a toda prisa

Tienes un minuto: Retratos de prensa a toda prisa Los fotoperiodistas, Carlos Rosillo y Claudio Álvarez durante su taller 'Tienes un minuto: retratos de prensa a toda prisa' en el festival por el 50 aniversario de ELPAÍS. Foto: Candela Ordóñez

Historias de columnistas

Historias de columnistas Festival de periodismo de EL PAÍS. Mesa Historias de columnistas. En la imagen Manuel Jabois Foto: PABLO MONGE

Dos mujeres, dos generaciones, periodismo

Dos mujeres, dos generaciones, periodismo Festival de Periodismo de EL PAÍS. Mesa 'Dos mujeres, dos generaciones' con Luz Sánchez-Mellado y Sofía de la Iglesia. Foto: Inés Arcones

Poder, tecnología y democracia

Poder, tecnología y democracia Festival de periodismo de EL PAÍS. Poder, tecnología y democracía. Giuliano da Empoli y Juan Gabriel Vásquez. Foto: SANTI Burgos

Crónica de un continente

Crónica de un continente: Alma Guillermoprieto reflexiona sobre periodismo Festival de periodismo de EL PAÍS. Mesa 'Crónica de un continente, con Guillermo Altares y Alma Guillermoprieto. Foto: Inés Arcones

Hablan los lectores

Hablan los lectores de EL PAÍS Festival de periodismo de EL PAÍS. Mesa Hablan los lectores. Foto: Alex Onciu

Contar lo que no se quiso ver

Contar lo que no se quiso ver: el papel de la memoria en la democracia Festival de periodismo de EL PAÍS. Mesa Contar lo que no se quiso ver, Géraldine Schwarz y Berna González Harbour abordan la memoria histórica cuando la familia es parte de ella. Foto: Alex Onciu

Una charla con Michael Sandel

Una charla con Michael Sandel Festival de periodismo de EL PAÍS. Mesa Michael Sandel Foto: Claudio Álvarez

Gambito de dama

Gambito de dama Festival de periodismo de EL PAÍS. Mesa Gambito de dama, con Sarah Khadem presentada pro Leontxo García. Foto: ALEX ONCIU

DÍA 3 - 3 de mayo

¿Cómo hace Peridis sus viñetas?

¿Cómo hace Peridis sus viñetas? osé María Pérez, Peridis, explica su proceso creativo mientras dibuja en directo. Con Eva Baroja. Foto: Carlos Rosillo

Hablemos de política, que se habla poco

Hablemos de política, que se habla poco, en directo Festival de periodismo de EL PAÍS. Hablemos de política. Anabel Díez, Javier Casqueiro, Inma Carretero, Xosé Hermida, Elsa Garcia de Blas y Carlos E. Cué Foto: Claudio Álvarez

El valor de denunciar

El valor de denunciar Festival de periodismo de EL PAÍS. Mesa El valor de denunciar. Intervienen: Íñigo Domínguez y Julio Núñez. Foto: PABLO MONGE

Miénteme, dime que me amas

Miénteme, dime que me amas

¿Cómo se construye un crucigrama?

¿Cómo se construye un crucigrama? Nataly Sanoja explica el proceso para construir un crucigrama experto de los que se publican a diario en EL PAÍS junto a Bernardo Marín durante el Festival de los 50 años de El País en Matadero Madrid. Foto: JAIME VILLANUEVA

¿Quién nos vigila?

¿Quién nos vigila? Alan Rusbridger, exdirector del periódico británico The Guardian y Martin Baron, exdirector de The Washington Post y de The Boston Globe, dialogan con Daniel Innerarity sobre los riesgos para la privacidad y la democracia en la era de la vigilancia masiva por parte de los Estados y de las grandes tecnológicas. Con Patricia Fernández de Lis. Foto: Carlos Rosillo

La palabra que nos hizo

La palabra que nos hizo Festival de periodismo de EL PAÍS. Mesa La palabra que nos hizo. Intervienen Rosa Montero, Irene Vallejo y Martín Bianchi moderando. Foto: PABLO MNGE

¿Qué salió mal?

¿Qué salió mal? Festival de periodismo de EL PAÍS. ¿Qué salió mal? Panhaj Mishra y Juan Gabriel Vásquez Foto: Claudio Álvarez

La mejor cocina del mundo

La mejor cocina del mundo Festival de periodismo de EL PAÍS. Mesa La mejor cocina del mundo. Intervienen: Elena Arzak, Andoni Luis Aduriz, Oriol Castro y Jesús Sánchez. Con Álex Martínez Roig . Foto: PABLO MONGE

Ese mundo también es real

Ese otro mundo también es real Festival de periodismo de EL PAÍS. Mesa ' Ese otro mundo tambiés es real' con Luciana Peker, Isabel Valdés y Silvia Semenzin. Foto: Inés Arcones

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