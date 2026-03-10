El presidente Lula anula su viaje a la toma de posesión de Kast en Chile por la presencia de Bolsonaro hijo

El brasileño atribuye la razón a “motivos de agenda” y envía a su canciller a la ceremonia de asunción del ultraderechista

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha cambiado de planes a última hora y este miércoles no estará presente en la toma de posesión del ultraderechista José Antonio Kast como presidente de Chile, según ha confirmado este martes una fuente de la Presidencia brasileña. Aunque la anulación del viaje a Santiago ha sido oficialmente atribuida a “motivos de agenda”, se produce solo unas horas después de que trascendiera que el senador Flávio Bolsonaro, el rival más probable de Lula en las presidenciales, está invitado al acto y tiene intención de acudir para acompañar al chileno en tan solemne ocasión.

Brasil estará representado en la asunción del presidente del país vecino por el canciller, Mauro Vieira, según ha añadido la fuente de Presidencia. La agenda diaria de Lula, que suele ser divulgada la víspera por la noche, este martes ha sido publicada con considerable retraso, después del almuerzo.

El senador Bolsonaro se va consolidando en las últimas semanas como el candidato de la derecha frente al presidente. Las últimas encuestas apuntan a un empate técnico a siete meses de los comicios. Su hermano Eduardo, que era diputado y ahora vive en Texas, también tiene previsto participar en el evento, en el que se espera asimismo a la opositora venezolana María Corina Machado.

Lula había confirmado hace unos días su presencia en Santiago para la toma de posesión de Kast. El brasileño conoció personalmente al presidente electo chileno el pasado enero en Panamá, durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe. Ambos mantuvieron una reunión larga, de hora y media, en la que trataron un amplio abanico de asuntos.

“Esto trasciende cualquier diferencia política o ideológica, porque lo que nos mueve a todos es mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”, afirmó el chileno Kast después en una rueda de prensa. Por la parte brasileña, la reunión con el político de ultraderecha fue considerada una ocasión de estrechar lazos con los mandatarios de la región de con los que no existe sintonía ideológica o incluso están en las antípodas. Los intentos del presidente Lula de mantener unas relaciones fluidas con sus vecinos, pese a las diferencias ideológicas, han fracasado en el caso del argentino Javier Milei, que se mantiene como abiertamente hostil al brasileño.

América Latina vive un amplio giro a la derecha. Reflejo de ese cambio de rumbo y de la creciente polarización también en las cúpulas del poder, el pasado fin de semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en Florida a una docena de mandatarios latinoamericanos de derechas. Colombia, México y Brasil, gobernados por la izquierda, no fueron invitados.

En cualquier caso, Lula es partidario de mantener buenas relaciones diplomáticas con socios y adversarios ideológicos. Ya ha recibido en Brasilia con absoluta normalidad a los presidentes derechistas Santiago Peña, de Paraguay; Daniel Noboa, de Ecuador, y José Raúl Mulino, de Panamá.