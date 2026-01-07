Bolsonaro vuelve al hospital para someterse a pruebas médicas tras sufrir un golpe en la cabeza en su celda

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, de 70 años, regresó este miércoles al hospital de Brasilia en que pasó ocho días internado estas Navidades. Esta vez el motivo es un golpe en la cabeza que se dio de madrugada, mientras dormía. Se golpeó con un mueble junto a la cama en la celda donde cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. El accidente no tuvo mayor gravedad y en un primer momento el juez Alexandre de Moraes negó la petición para volver al centro médico para revisar que todo esté bien, pero finalmente accedió.

Bolsonaro se someterá a una tomografía, una resonancia magnética y a un electroencefalograma. El expresidente no perdió la conciencia en ningún momento y no pidió ayuda a los policías que custodian su celda. En la comisaría donde cumple condena hay un equipo médico de guardia a su disposición las 24 horas del día.

La caída sólo se conoció cuando por la mañana llegó la hora de la visita de su esposa, la exprimera dama Michelle Bolsonaro, quien avisó de lo ocurrido en sus redes sociales. El líder ultraderechista fue atendido allí mismo y un informe policial constató que había sufrido heridas leves que no requerían hospitalización.

No obstante, sus abogados insistieron en la “urgencia y gravedad” del cuadro y que debido a su historial clínico reciente había “riesgos inmediatos” a su salud. Finalmente, más de 24 horas después de la caída, Bolsonaro será examinado en el hospital.

El 1 de enero, Bolsonaro regresó a la comisaría de la Policía Federal donde cumple condena después de pasar ocho días ingresado un hospital privado de Brasilia para tratarse de una hernia bilateral en la ingle. Aprovechando que estaba internado, también le practicaron tres intervenciones menores para intentar mejorar sus continuas crisis de hipo, y ahora usa un aparato para respirar por las noches y evitar las apneas. Los problemas de salud de Bolsonaro derivan de la puñalada que recibió en el abdomen en 2018, que ya le ha obligado a pasar por el quirófano en ocho ocasiones.

Desde que empezó a cumplir condena en noviembre, sus abogados usan continuamente el argumento de su debilitado estado de salud para pedir que pase a prisión domiciliaria. El juez Moraes, no obstante, ha negado una tras otra todas las peticiones. En su última negativa, el magistrado destacó que, a diferencia de lo que alega su defensa, su cuadro clínico ha mejorado gracias a la realización de las últimas cirugías, como señala el informe de sus propios médicos.

Para el líder ultraderechista la opción de cumplir condena en casa es, al menos de momento, bastante complicada, debido a su historial de incumplimiento de medidas cautelares. El episodio más grave se produjo cuando intentó romper la tobillera electrónica que estaba obligado a usar en casa, algo que se interpretó como un intento de fuga y que precipitó su reclusión en la superintendencia de la Policía Federal, en Brasilia.