La tarifa de 12 dólares que enfrenta al aeropuerto de Lima con el sector turismo: “Afecta la competitividad del país”

A partir de esta semana, todo pasajero internacional que realice una conexión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima deberá pagar cerca de 12 dólares por trayecto debido a la nueva Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia. La medida ha desatado un intenso debate entre el sector turismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el concesionario, Lima Airport Partners (LAP). Las aerolíneas y otros actores del sector advierten de que este nuevo cobro reducirá el número de pasajeros en conexión que pasan por la capital peruana y restará competitividad a Lima como hub regional.

La tarifa de 11,86 dólares puede parecer poco relevante en un contexto de viaje y turismo. Sin embargo, para una familia de cuatro personas, el coste ―solo por conexión― puede ser de hasta 100 dólares, teniendo en cuenta que se paga en el trayecto de ida y vuelta. Las estimaciones proyectan una reducción de 27.000 pasajeros internacionales que hacen escala en Lima cada año, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Esto se traduciría en una pérdida económica de aproximadamente 84 millones de dólares. Además, los especialistas advierten un efecto cascada en esta disminución.

Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), explica que ningún aeropuerto de la región cobra esta tarifa: “Por lo que afecta directamente la competitividad del país”. Lima compite principalmente con los de Panamá y Bogotá, ambos sin este cobro. Sostiene que la TUUA añade una desventaja más a las que ya enfrenta el Jorge Chávez: mayores tiempos de conexión y una menor oferta de destinos. Mientras que el tiempo de conexión en Panamá es de 45 minutos y el de Bogotá de 60 ―y ambos tienen más de 90 destinos directos―, Lima tiene un tiempo de conexión de 78 minutos y menos destinos, explica Gutiérrez.

“Si soy una familia del sur del continente y me voy al caribe tengo tres opciones para escoger, si resulta que Panamá es más eficiente y no me cobra 24 dólares para pasar...”, reflexiona. El aeropuerto Jorge Chávez recibe al 99% de pasajeros internacionales en el Perú y hasta el momento no logra recuperar las cifras de tránsito previas a la pandemia.

Otra consecuencia de la posible reducción de pasajeros internacionales en conexión es la cancelación de rutas o la disminución de sus frecuencias, advierten las aerolíneas. Muchos vuelos hacia ciudades secundarias —como la ruta Lima–Cancún— no se sostienen únicamente con pasajeros locales; alrededor del 30% de su ocupación proviene de viajeros internacionales que conectan en Lima. “Si un volumen significativo de pasajeros decide hacer su conexión en otro aeropuerto, el número necesario para alcanzar el punto de equilibrio de la ruta se cae”, explica Guriérrez. Sky Airline ya anunció el cierre de la ruta Lima–Cancún, mientras que Latam Airlines canceló el vuelo Lima–La Habana y ha evaluado la suspensión de otros tres.

El Mincetur analizó que las rutas más vulnerables a este cobro son Buenos Aires–Los Ángeles, Buenos Aires–Ciudad de México y Sao Paulo–Cancún. Y de las 204 rutas que estudió, 38 presentan riesgo alto y 104 riesgo medio ante la TUUA.

Sin embargo, Jorge Villaseca, gerente de negocios de aviación de LAP, indica que la decisión de una aerolínea de operar una ruta no depende únicamente del costo de una tarifa aeroportuaria, sino “de factores como los horarios disponibles, la eficiencia operativa y la puntualidad”. Añade que la TUUA está asociada a los servicios que utiliza el pasajero en conexión, como áreas de embarque dedicadas, controles de seguridad, guía aeroportuaria y traslado automatizado de equipaje.

El gerente general de AETAI explica que el impacto real aún no puede medirse, ya que los pasajeros que hoy llegan a Lima compraron sus boletos meses atrás, cuando la medida aún no estaba vigente. El efecto concreto ―añade― se sentirá en los próximos meses, cuando los viajeros deban decidir qué vuelo comprar.

Un estudio de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), gremio que representa el 80% del tráfico aéreo de la región, indica que aplicar la tarifa podría limitar el crecimiento del tráfico internacional a cerca del 3% anual, mientras que eliminar la TUUA permitiría triplicar ese ritmo y alcanzar un 9% anual.

Cobro del importe en los boletos

Existe otro tipo de TUUA que es la de salida y no aplica a pasajeros en conexión, sino a quienes salen. Esta tarifa se cobra desde hace muchos años ―como todos los aeropuertos― pero está incluida en el precio del boleto aéreo (en este caso, la de Lima es más barata que la de Panamá o Bogotá). Desde LAP defienden que la TUUA de transferencia también se cobra en grandes aeropuertos de Europa y Estados Unidos; aunque en la región solo el de São Paulo lo hace y tiene un coste de poco menos de tres dólares. Incluir este nuevo importe en el precio del boleto ha sido otro punto que ha enfrentado a las aerolíneas con la empresa, una medida que ambos ven conveniente, pero no llegan a un acuerdo.

En Lima, LAP está facultada a cobrar la tarifa de tránsito según lo establecido en el contrato de concesión, y el monto ha sido fijado por una entidad del Estado. La empresa también está autorizada a aplicar una TUUA a los pasajeros nacionales; sin embargo, su implementación se ha suspendido mientras continúan las negociaciones entre LAP y el Estado.

Desde el sector turismo piden que los ingresos que obtiene LAP por la TUUA ―y, por extensión, el Estado peruano, ya que el 46,51% va a las arcas públicas— se obtengan por otras vías, sin perjudicar a los pasajeros ni la competitividad del aeropuerto. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés) sostiene que la industria entregó diversas propuestas al gobierno peruano para alcanzar un acuerdo “que habría garantizado la sostenibilidad de la concesión y el sistema aeroportuario nacional sin trasladar costos a los pasajeros, protegiendo la demanda y la conectividad”. Se estima que, solo en los primeros cinco años, la TUUA permitiría reunir alrededor de 180 millones de dólares.

Cifras de Mincetur muestran que cada nueva ruta o destino que se inicia en Lima como hub, a través de diversos servicios, “genera al Estado y al concesionario entre 2 y 17 veces más ingresos que el cobro de la TUUA de transferencia”.

Por el momento, los pasajeros internacionales que han pasado por el aeropuerto de Lima en estos días se han quejado en los medios locales por el nuevo cobro ―que se puede pagar de manera física o digital― y han explicado que no tenían ningún tipo de conocimiento. Patricia Campos, presidenta de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo, indica: “Si tienes poco tiempo para la conexión, no estás enterado, no tienes la plata o no te funciona la tarjeta, puedes perder el viaje”. Y añade: “Se hablaba mucho de que el nuevo aeropuerto ―inaugurado en junio de 2025― podría ser un nuevo hub regional, pero se está haciendo muy mala publicidad”.